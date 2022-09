Sabato 10 settembre, Matteo Renzi a Ischia. Il “mostro” e la questione CPL Concordia

Ugo De Rosa | Matteo Renzi presenterà il suo “Mostro”, il libro autobiografico di recente pubblicazione, sabato 10 settembre a Ischia a supporto della campagna elettorale del “Terzo Polo” in vista delle elezioni del prossimo 25 settembre. Lo ha annunciato il senatore di Rignano direttamente dalla sua E-News: “Sabato 10 settembre da Ischia parleremo di giustizia. Prendendo spunto da “Il Mostro”, visto che tutto ciò che è successo ha preso spunto proprio da eventi avvenuti a Ischia, come sa chi ha letto il libro”.

Ovviamente gli eventi avvenuti a Ischia di cui parla Renzi sono i fatti legati alla vicenda CPL Concordia e quindi la vicenda giudiziaria che ha visto come protagonisti anche Giosi Ferrandino, Silvano Arcamone e molti altri.Fatti e fattacci che hanno poi prodotto, è il caso di ricordarlo, numerose assoluzioni ed un totale ribaltamento del castello accusatorio. Renzi di questa vicenda ne aveva parlato quando era ancora nel PD, quando durante una riunione del direttivo del suo ex partito, disse: “Prima di entrare nel merito di una discussione prettamente elettorale, comunico che è presente qui tra noi l’ex sindaco di Ischia Giosi Ferrandino che ieri è stato assolto dall’accusa.

Giosi era stato coinvolto nell’indagine CPL Concordia e ha subito un processo molto duro, ha trascorso più di 20 giorni in carcere e 3 mesi ai domiciliari. Ma la vicenda CPL Concordia che ha visto protagonista, mi verrebbe da dire suo malgrado, Giosi, è una vicenda che non verrà cancellata nei trafiletti come è accaduto oggi. Ricordo i titoli di allora, perché Giosi è il primo dei nostri non eletti nella lista delle europee, aveva ottenuto un significativo numero di preferenze nel 2014. E dunque uno dei nostri massimi dirigenti e ricordo quanto vasta fosse stata la eco al momento dell’arresto, quante le polemiche delle nostre forze di opposizione, e adesso i trafiletti. Bene voglio assicurare tutti e lui che questa vicenda non terminerà in una bolla di sapone e continueremo a tenere viva e desta l’attenzione generale su una giustizia giusta.”

Dopo è arrivato il libro “Il Mostro” che vuol esseere” una ricostruzione lucida e allo stesso tempo accorata del funzionamento della giustizia italiana e di un certo legame con taluni organi di informazione. Una ricostruzione che, tassello dopo tassello, evidenzia come il cattivo uso di un potere costituito possa distruggere la carriera e la vita di ogni singolo cittadino, non solo di personaggi pubblici.”

Al di là delle tematiche di stretta attualità politica nazionale aspettiamo sabato per conoscere le verità di Renzi sul caso Ischia, una vicenda che ci portò alla ribalta dei media nazionali e che per certi versi ci connotò a tinte fosche quale snodo cruciale di una mala gestio politica. L’arrivo di Renzi sarà però anche l’occasione per fare chiarezza su una serie di questioni squisitamente ischitane come il condono edilizio ed il terremoto e senza dimenticare la famosa decisione sulla NASPI con tutto quello che è ne è scaturito per i lavoratori stagionali, nostrani ma non solo