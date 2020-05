S.Rosario con Papa Francesco e Messa Crismale di Ischia

Domani, sabato 30 maggio, vigilia della Solennità di Pentecoste, come Chiesa di Ischia saremo chiamati a vivere due importanti appuntamenti.

Il primo, alle ore 17.30, in comunione con Papa Francesco che dai giardini vaticani reciterà il Santo Rosario (mondovisione su Tv2000). Saranno collegati in diretta e ritrasmessi durante la recita del S.Rosario anche tantissimi Santuari da tutto il mondo, tra cui il Santuario di San Giovan Giuseppe della Croce in Ischia Ponte, che prenderà parte a questa splendida iniziativa.

Il secondo appuntamento sarà invece nella Chiesa Cattedrale alle ore 19.30. Il nostro Vescovo Pietro presiederà la S.Messa Crismale (che non si è potuta celebrare nella Settimana Santa di quest’anno a causa del Coronavirus), insieme ai Sacerdoti, diaconi e religiose e ad una rappresentanza di tutte le Parrocchie della Diocesi. Durante la S.Messa nei Primi Vespri della Solennità di Pentecoste, saranno benedetti l’Olio dei Catecumeni e l’Olio degli Infermi e sarà consacrato l’Olio del Crisma. I Sacerdoti presenti inoltre rinnoveranno le promesse fatte nel giorno della loro ordinazione sacerdotale.

Sarà possibile seguire la Celebrazione in diretta sul profilo Facebook della Diocesi di Ischia. Sarà anche installato un maxi schermo nella Chiesa Parrocchiale dello Spirito Santo per permettere a quanti lo vorranno di partecipare alla celebrazione della S.Messa crismale, seguendo tutte le disposizioni che ci vengono date in questa fase ancora legata all’amergenza Coronavirus.

Tutti siamo invitati a prendere parte a questi due importanti momenti, che ci aprono alla grande solennità della Pentecoste!