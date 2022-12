Russia, Rilasciata la cestista Brittney Griner. Biden “E’ al sicuro”

MILANO (ITALPRESS) – Brittney Griner, la cestista americana detenuta da mesi in Russia, è stata liberta nell’ambito di uno scambio di prigionieri con il trafficante di armi Viktor Bout, che è stato scambiato con la giocatrice all’aeroporto di Abu Dhabi. “Ho parlato con Brittney Griner. E’ al sicuro, è in aereo, sta tornando a casa” ha twittato il presidente, il quale in una conferenza stampa ha detto “Gli Emirati Arabi Uniti hanno facilitato il rientro ella Griner. La sua liberazione la rende contenta, anche se ha dimostrato dignità. Non ha chiesto un trattamento speciale, ha chiesto solo di non essere dimenticata, sia lei che gli altri detenuti”. “Continueremo a negoziare per la liberazione degli altri prigionieri, soprattutto per – ha aggiunto, riferendosi all’ex marines Paul Whelan, in carcere in Russia per Spionaggio -. Riporteremo anche Paul a casa, stiamo negoziando. Decine di ostaggi all’estero sono tornati. Lo faremo ancora”.(ITALPRESS).

