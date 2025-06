Russia, realtà e rappresentazione: il racconto dell’amico | #4WD

Ieri sera, tornando da Napoli con l’ultimo aliscafo disponibile, ho incontrato un carissimo amico che rientrava ad Ischia con due valigioni enormi e l’aria visibilmente stanca. Nel chiedergli quale fosse la sua destinazione di provenienza, mi disse che era reduce da un viaggio di lavoro in Russia da suoi importanti clienti. Ma la cosa più sorprendente non è stato apprendere che ci si può andare liberamente, sebbene con un viaggio un po’ più articolato, ma la sua considerazione successiva: “Ancora una volta ho scoperto che tante notizie che ci propinano non sono affatto vere”, intendendo cioè che in Russia tutto sembra totalmente diverso da come ce lo raccontano, quanto a sanzioni, limitazioni della libertà e floridità economica di imprese e famiglie. Certo, aggiungo io, permarrà senz’altro quella enorme stratificazione del reddito consolidatasi nel corso della presidenza Putin, ma da lì a farci credere che si tratti semplicemente di un paese in difficoltà che soffre le paranoie del suo leader dispotico e senza scrupoli, credo ne passi di strada.Questa rivelazione confidenziale, apparentemente semplice da analizzare, cela un’intera impalcatura di domande sul modo in cui percepiamo — o ci viene chiesto di percepire — realtà geopolitiche complesse come quella russa. Il suo racconto contraddice molti degli assunti che ci vengono proposti quotidianamente: un paese soffocato dalle sanzioni, popolazione in ginocchio, imprese al collasso, libertà individuali inesistenti. Eppure, stando alla sua esperienza diretta, la Russia non solo appare molto diversa da come viene narrata, ma in certi ambiti sembra perfino più dinamica di quanto si voglia ammettere in Occidente, con un segmento luxury a noi tanto caro che da quelle parti continua indisturbato e rigoglioso.Naturalmente non si tratta di negare l’esistenza di limiti strutturali, né tantomeno di dipingere la Russia come un’oasi di benessere e democrazia. Sappiamo bene — e non da oggi — quanto sia profonda la stratificazione del reddito nel paese, fenomeno consolidatosi nel lungo ventennio putiniano. Sappiamo quanto sia concentrato il potere, sia economico che politico, e quanto difficile sia per un’opinione dissidente emergere pubblicamente senza subire conseguenze. Ma il punto non è questo.Il nodo della questione sta piuttosto nel modo in cui ci viene raccontata questa realtà. La narrazione dominante in Europa e negli Stati Uniti tende spesso ad appiattirsi su stereotipi: il leader dispotico, il popolo oppresso, l’economia allo stremo, la repressione come unica risposta. Ma chi ha occasione di vedere il paese con i propri occhi, riporta spesso un’immagine più articolata: città moderne, lusso, industrie che funzionano, una popolazione che — pur nelle difficoltà — continua a vivere, lavorare, investire.Il problema, allora, non è tanto ciò che si dice, ma ciò che si sceglie di non dire. In un’epoca in cui l’informazione è globale, e le fonti sono potenzialmente infinite, si tende a privilegiare una lettura binaria e moralistica della realtà, soprattutto quando si parla di “nemici” geopolitici. Così, la Russia viene ridotta a una caricatura funzionale: quella del gigante in declino guidato da un autocrate paranoico. Ma questa lettura semplicistica rischia non solo di essere ingannevole, ma anche pericolosa. Perché quando si costruisce una realtà artificiale, si finisce col non capire più davvero il mondo.In fondo, il racconto del mio amico è un invito — nemmeno tanto implicito — alla complessità. Ci ricorda che viaggiare, incontrare, vedere, toccare con mano, ma soprattutto analizzare le notizie col giusto spirito critico ed obiettivo, resta ancora oggi uno dei pochi antidoti al pregiudizio. E soprattutto, che l’informazione dovrebbe essere uno strumento per capire, non per inculcare falsità ad usum delphini.