Rumori e abusi edilizi in Piazzetta dei Pini, il TAR ordina al Comune di Ischia di agire

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, ha accolto il ricorso presentato da Ciro Aprea, Benedetta Capuanello e Marco Provera, difesi dall’avvocato Gianpaolo Buono, contro il Comune di Ischia per il silenzio serbato dall’amministrazione in merito alla diffida presentata dai cittadini lo scorso marzo, relativa ad attività edilizie e rumorose nella zona di Piazzetta dei Pini, in Corso Vittoria Colonna n. 97/Q. Il TAR ha riconosciuto l’obbligo per il Comune di provvedere con un atto espresso entro 60 giorni, ordinando – in caso di ulteriore inerzia – la nomina di un commissario ad acta individuato nel dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli.

La vicenda nasce da una lunga controversia tra i residenti e le attività commerciali presenti nel complesso immobiliare dove operano il bar-discoteca “Valentino” e il locale di intrattenimenti danzanti “Ecstasy”, riconducibili alla Ecstasy S.r.l.. Secondo i ricorrenti, durante la stagione estiva le attività si svolgerebbero con carattere di abitualità fino alle prime ore del mattino, tra mezzanotte e le cinque, generando livelli di rumore tali da compromettere la quiete e la salute dei residenti.

Gli stessi avevano già presentato al Comune, nell’agosto 2024, un’istanza di accesso agli atti per verificare la legittimità urbanistica e amministrativa del complesso e delle attività. Dall’esame della documentazione, sostengono di aver riscontrato gravi incongruenze e possibili abusi edilizi. Da qui la diffida inviata il 24 marzo 2025 (protocollo n. 21302) con la quale chiedevano all’Ufficio Tecnico comunale di verificare le opere edilizie eseguite da Marcello Bondavalli, legale rappresentante della Ecstasy S.r.l., e all’Ufficio Condono di rigettare la domanda di sanatoria presentata da Giovanni Basile il 20 giugno 1986 (prot. 13350).

Nonostante la diffida, il Comune di Ischia non aveva dato alcuna risposta formale. Da qui il ricorso al TAR Campania contro il silenzio-inadempimento dell’amministrazione. In giudizio si sono costituiti anche il Ministero della Cultura e la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, difesi dall’Avvocatura dello Stato, nonché Salvatore, Maria e Cristiana Basile e Michelina Zivelli, rappresentati dall’avvocato Biagio Di Meglio.

Il Comune, difeso dall’avvocato Nicola Ucciero, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso sostenendo che i ricorrenti non avessero interesse diretto e che la vicenda edilizia fosse ancora sospesa per effetto della legge regionale sul condono. Tuttavia, il collegio – presieduto dal dott. Santino Scudeller con la partecipazione della consigliera Angela Fontana e della relatrice Mara Spatuzzi – ha ritenuto fondate le doglianze dei cittadini.

Il TAR ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse dei ricorrenti, proprietari di immobili confinanti e danneggiati dal disturbo acustico e dal degrado derivante da attività potenzialmente abusive, e ha ricordato che l’amministrazione comunale ha l’obbligo giuridico di rispondere a ogni richiesta di verifica e repressione di abusi edilizi. Tale obbligo – si legge nella sentenza – discende non solo dall’articolo 2 della legge 241/1990, che impone di concludere ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso, ma anche dai principi di correttezza e trasparenza che regolano l’azione pubblica.

Il Tribunale ha richiamato la propria consolidata giurisprudenza secondo cui «sussiste l’obbligo dell’amministrazione comunale di provvedere sull’istanza di verifica e repressione di abusi edilizi realizzati sul terreno confinante», ribadendo che il proprietario limitrofo ha un interesse legittimo tutelato alla vigilanza edilizia. La Sezione ha inoltre chiarito che la norma regionale invocata dal Comune, la L.R.C. n. 10/2004, non impedisce di richiedere una decisione sul silenzio, come già affermato in precedenti pronunce del TAR Napoli (sentenze n. 3703/2022, 5217/2022 e 5848/2022).

Il dispositivo è netto: entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza, il Comune di Ischia dovrà esprimersi in modo esplicito sulla diffida presentata da Aprea, Capuanello e Provera, svolgendo le opportune verifiche urbanistiche e amministrative e concludendo il procedimento con un atto motivato. Se l’ente non agirà, subentrerà il commissario ad acta incaricato dalla Città Metropolitana di Napoli, che avrà ulteriori sessanta giorni per provvedere.

Il TAR ha inoltre condannato il Comune di Ischia al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, compensando invece le spese nei confronti delle altre parti.

Una sentenza destinata a incidere non solo sulla vicenda specifica di Piazzetta dei Pini, ma anche sul rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione nell’isola, dove spesso le istanze dei residenti si perdono tra gli uffici comunali e le lungaggini procedurali. Il TAR ricorda, con la forza di un principio elementare, che il silenzio dell’amministrazione non è un atto: è un’omissione, e come tale è illegittima.