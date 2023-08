Rubano una borsa dal lettino, in due arrestati a Procida

Un furto in spiaggia è stato sventato grazie all’intervento dei Carabinieri di Procida. Questo è quanto accaduto ieri pomeriggio in località Marina Grande, dove una donna si era tuffata in mare per rinfrescarsi dal caldo estivo, lasciando la sua borsa incustodita vicino al lettino e all’ombrellone.

Arturo Cozzolino e Houda Lehouara, hanno approfittato della situazione e hanno rubato la borsa, pensando di passare inosservati. Tuttavia, alcuni testimoni hanno assistito alla scena e hanno chiamato i Carabinieri, che sono arrivati sul posto in pochi minuti.

I ladri sono stati rintracciati e bloccati dai militari, che hanno recuperato la borsa e il suo contenuto. Cozzolino e Lehouara sono stati arrestati e portati in camera di sicurezza, in attesa di essere processati. Inoltre, dovranno lasciare l’isola di Procida entro 48 ore, su disposizione delle autorità.

L’ennesimo episodio che dimostra l’efficacia dell’azione dei Carabinieri nel contrastare i reati contro il patrimonio e la sicurezza dei cittadini. Allo stesso tempo, si raccomanda ai bagnanti di prestare maggiore attenzione ai propri effetti personali quando si recano al mare, per evitare spiacevoli sorprese.