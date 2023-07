Rubano 800 euro ad un’anziana di Forio fingendosi Carabinieri. Quelli veri li fermano e denunciano

Nella massiccia operazione portata avanti in questi giorni dalla Compagnia Carabinieri di Ischia, è stata sventata un’altra truffa in danno ad un’anziana di Forio che ha visto denunciati per concorso in truffa due fratelli di 16 e 18 anni, entrambi del centro storico di Napoli.

I due avevano appena ingannato un’anziana isolana, utilizzando una delle carte spesso in gioco in queste occasioni: si erano presentati al telefono come carabinieri annunciando alla donna che il figlio aveva provocato un incidente e che sarebbero stati sufficienti 800 euro per pagare il risarcimento alle vittime.

In un primo momento la donna ha consegnato il denaro ma poi, rendendosi conto solo dopo qualche minuto che i due che avevano bussato alla porta non avevano per niente l’aria di essere appartenenti alle forze dell’ordine, ha composto il 112 e avvisato i veri Carabinieri. Quelli che, in pochi istanti, hanno individuato e bloccato i due giovanissimi che nel frattempo avevano cambiato i propri abiti sperando di evitare il riconoscimento. La somma è stata recuperata e i due sono stati proposti per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola.