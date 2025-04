Ruba uno scooter e scappa dai domiciliari: arrestato due volte nello stesso giorno dai Carabinieri

Questa storia comincia dalla fine, anzi, da un epilogo tanto surreale quanto inevitabile. Siamo al porto di Ischia, tra gli ultimi traghetti in partenza verso Napoli. In fila tra i viaggiatori, spicca un giovane con il passamontagna ben calcato sul volto. Qualcuno lo osserva con sospetto, altri si allontanano preoccupati.

Non è solo l’abbigliamento a insospettire. I Carabinieri della Compagnia di Ischia, impegnati nei consueti controlli serali, sono già sulle sue tracce. Si avvicinano, gli intimano di scoprirsi il volto: lui obbedisce, ma subito dopo scatta la fuga. Corre verso una pineta poco distante, tallonato dai militari. Viene raggiunto, bloccato e – sorpresa – riconosciuto.

Il ragazzo, 21 anni, residente a Barano d’Ischia, era già stato arrestato poche ore prima per il furto di uno scooter. Una vicenda iniziata nel pomeriggio: il giovane aveva sottratto il mezzo in strada, sotto gli occhi del proprietario che lo aveva rincorso. Nella fuga, il 21enne aveva urtato un’auto in sosta ma era comunque riuscito a dileguarsi.

A mettersi sulle sue tracce erano stati i Carabinieri: dopo un inseguimento tra le vie cittadine, lo avevano bloccato in via Iasolino. Portato in caserma, era stato arrestato per furto e danneggiamento, oltre a essere sanzionato per guida senza patente. Il giudice aveva disposto per lui i domiciliari.

Ma l’ordine del Tribunale era durato poco. Appena qualche ora dopo, il giovane aveva evaso dagli arresti casalinghi tentando di imbarcarsi verso la terraferma, forse nella speranza di far perdere le proprie tracce. Al porto, individuato nuovamente, aveva tentato una disperata fuga, arrivando persino a colpire con un pugno uno dei militari intervenuti. Inutile: è stato bloccato e ammanettato per la seconda volta in un solo giorno.

Ora il 21enne dovrà rispondere anche di evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Prima dell’udienza in Tribunale, è ristretto in camera di sicurezza.