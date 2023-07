Ruba 80 euro ad un anziano a Lacco Ameno, deferita giovane donna

Una giovane cittadina, classe 1993, è stata deferita in stato di libertà dalla Polizia di Stato di Ischia perché beccata dopo aver raggirato un anziano cittadino di Lacco Ameno. Entrata in casa dell’uomo grazie ad un escamotage, la donna aveva sottratto 80 euro e poi scappata via.

Dopo rapide indagini, gli agenti della Polizia di Ischia hanno identificato la donna e, accompagnata in Commissariato, l’hanno trovata in possesso, appunto, della somma di denaro che è stata poi restituita al legittimo proprietario.

Per la donna, cittadina rumena, oltre alla denuncia si è attivato l’iter per il foglio di via obbligatorio dai comuni dell’isola d’Ischia