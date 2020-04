RSA Villa Mercede: disastro annunciato. L’ASL ko in 3 PEC: tutto noto dal 17 aprile

Gaetano Di Meglio | Pubblichiamo, quasi integralmente, le note della Cooperativa Civitas che smascherano, se ce ne fosse ancora bisogno, l’operato dell’Asl (intera!) nella gestione della RSA Villa Mercede. Una ricostruzione drammatica che ci permette di scoprire quanto male sia stato fatto. Dalla lettura delle tre note a firma della dottoressa Polverino emergono le assurde contraddizioni che avevamo sempre pensato e che ora, lette nero su bianco, iniziano ad essere un vero e proprio campanello d’allarme.

Un “disastro annunciato” che non nasce dal comune sentire da cittadini o dalla valutazione da “bar dello sport” sul contagio ma che, finalmente, emerge da atti pubblici. Una denuncia via “pec”, questa della Polverino, che deve rendere giustizia sia all’operato della cooperativa ma, soprattutto, ai lavoratori di Villa Mercede.

Era il 17 aprile quando, con schiettezza, la Civitas chiedeva “a tutela di tutti, ospiti ed operatori, il nostro sollevamento dall’incarico, per motivi gravi e irrisolvibili indipendenti dall’azienda ma derivanti dalla situazione generale sanitaria e logistica della RSA, dell’isola di Ischia ed italiana tutta, che può risolvere solo la Sanità pubblica con mezzi, risorse ed autorità non paragonabili ai nostri”

Venerdì 17 aprile. Prima nota

Con la presente, in riscontro a nota a firma del Dott. Giacomo Russo, si vuole puntualizzare quanto segue: la scrivente cooperativa non avendo avuto notizie riguardo a proroghe, si era attesa di effettuare il passaggio delle consegne entro il 31 marzo, termine del contratto in corso. In una precedente nota si sottolineava – si legge – la immotivata mancata autorizzazione all’avvio del servizio mensa tramite “Catering Veicolato” con ditta avente tutti i requisiti, e che ,alla luce dei fatti, avrebbe contribuito, come illustrato più volte ai responsabili di codesta ASL, alle misure di prevenzione contagio con la riduzione al minimo dell’avvicendarsi dei fornitori in struttura, lasciando che fosse una sola persona ad avere l’accesso.

L’emergenza in atto trattasi di situazione imprevista, grave e imprevedibile (codice appalti?) che sicuramente non può essere paragonata sia economicamente che professionalmente al servizio svolto fino ad oggi e trova la scrivente cooperativa di fronte a difficoltà oggettive create in parte dati’ASL con la sua decisione improvvisa e, a torto o a ragione non condivisa, di istituire un reparto COVID nella struttura, in parte dall’emergenza interna dovuta alla presenza di operatori e utenti contagiati da VIRUS SAS COV-2, in parte dalla situazione contingente sociale nella quale il distanziamento imposto per legge e il LOCKDOWN impediscono un celere arruolamento, attraverso i canali soliti, di nuova forza lavoro specializzata, e in parte causate dall’iniziale caos sull’operatività e sulle prescrizioni somministrate agli operatori dall’ASL, con discordanza di obblighi comunicati da professionisti diversi».

La Polverino sottolinea che “La cooperativa dispone di altra forza lavoro che non può essere spostata dalla posizione in cui si trova verso la RSA. Sull’isola di Ischia non si è riusciti a reclutare figure professionali; dalla terra ferma, a causa della riduzione delle corse di navi e traghetti, ci si deve sobbarcare di viaggi e attese bibliche, nelle migliore delle ipotesi superiori alla cinque ore, e non ci sono servizi alberghieri aperti per chi volesse permanere sull’isola. Quindi, pur volendo utilizzare canali diversi per il reclutamento del personale (es. Agenzie Interinali), la soluzione richiederebbe tempi troppo lunghi» e poi aggiunge «sull’isola c’è il terrore anche solo ad avvicinarsi alla RSA. La ditta con la quale c’era un contratto di Catering veicolato, per lo stesso motivo, ha disdetto il contratto». Parole dure.

«Nonostante tutte queste difficoltà – continua – la scrivente cooperativa si è adoperata affinché i propri operatori potessero continuare il lavoro svolto fino ad oggi, anche se ora avrebbero bisogno di una maggiore esperienza in una tale situazione di emergenza. Non sono mancati i DPI, la formazione anti-contagio e l’attuazione di misure adeguate nella fase di prevenzione, mentre si è ora (al 17 aprile, ndr) sicuramente sprovvisti di specifici DPI di protezione per l’assistenza ai COVID -positivi, che sta fornendo l’ASL e senza i quali la scrivente non avrebbe autorizzato il lavoro a tutela della salute dei propri collaboratori».

«In ultimo si ritiene che codesta ASL stia perpetrando l’ennesima ingiustizia ai danni della scrivente imponendo una proroga con data retroattiva (neanche comunicata direttamente) e addirittura agli stessi costi del servizio svolto come RSA socio – sanitaria, ma in una situazione di emergenza epidemica, paventando, tra l’altro, fantomatiche e fantasiose responsabilità di ordine penale, amministrative ed economiche (tutte da dimostrare), con riserva di ribalta dei costi ove mai l’ASL dovesse provvedere in proprio a quanto necessitato».

Poi la Polverino attacca a muro duro: «Tutto ciò dopo essere stata la sola responsabile del precipitare della situazione con la scelta di lasciare ospiti positivi al SARS Cov – 2 in un’ala dell’edificio, senza consultazione con la scrivente, che manifesta ancora una volta la propria opinione contraria per tantissimi motivi, che stanno poi generando i problemi di cui alla presente e che avevamo previsto e comunicato con forza verbalmente in più occasioni».

Venerdì 17 aprile. Seconda nota

Sempre nello stesso giorno, con una nuova PEC, è ancora la Polverino a smascherare il disastro dell’Asl e a mettere nero su bianco quelle che sono responsabilità chiare.

«…a far data dal 06/04/2020, in virtù di disposizioni della medesima ASL Napoli 2 Nord è stata trasferita presso la RSA Villa Mercede un’ospite proveniente dal P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli che poi è successivamente deceduta per Covid-19, così come accertato in data 16/04/2020. Che, pertanto, la medesima ASL Napoli 2 Nord ha effettuato i tamponi a tutti gli ospiti e gli operatori in seguito al decesso di codesta ospite presso l’Ospedale “Rizzoli” di Ischia; che allorquando, in data 15/04/2020, è stato comunicato la positività al Covìd-19 di 6 pazienti, l’ASL NA2 Nord, per il tramite del dott. Ciro Di Gennaro (responsabile dell’emergenza Covid presso l’Ospedale Rizzoli di Ischia) ha provveduto ad isolare detti ospiti asintomatici in un’ala della RSA divenuta, quindi, Reparto COVID e, successivamente, provveduto ad istruire gli operatoti alle dipendenze dello scrivente operatore economico sulle attività da porre in essere ed intimando loro di continuare la propria attività».

La Polverino, chiarito il “primo” ordine e aggiunge: «si pone in evidenza, che dette misure sono state unilateralmente attuate dall’ASL NA2 Nord senza in alcun modo garantire un trasparente confronto con la CIVITAS Società Cooperativa Sociale Onlus la quale, solo in data 16/4/2020,ha avuto contezza delle attività poste in essere e dunque del fatto compiuto. Che, ovviamente, tale nuovo allestimento ha generato grossi problemi organizzativi soprattutto in virtù del fatto che per il “nuovo” Reparto Covid ci sarebbe stato bisogno di personale all’uopo dedicato e soprattutto fom1ato e di particolari caratteristiche di separazione tra gli ospiti sani e quelli contagiati che la struttura sembra non avere»

E così, a conferma di quanto abbiamo sempre denunciato, ecco la prova. «Il 16.4.2020, l’Ufficio Igiene dell’ASL Napoli 2 ha contattato telefonicamente tutti gli operatori della RSA Villa Mercede dicendo loro, e quindi contraddicendo apertamente guanto detto dal dott. Di Gennaro, di rispettare un periodo di isolamento pari a giorni 15 ed ovviamente, detta palese contraddizione, ha contribuito a generare grossa confusione e timore tra gli operatori che, di fatto, si sono visti intimare dalla medesima ASL Napoli 2 Nord ben due prescrizioni in antitesi tra di loro!!! Che, inoltre, come se non bastasse solo ad alcuni degli operatori (infermieri ed OSS) è stato successivamente impartito di aspettare l’esito del tampone prima di decidere se osservare il periodo di isolamento, mentre ad altri operatori è stato imposto, a prescindere dall’esito del tampone, di osservare comunque l’isolamento. Che infine, a tutte le figure non sanitarie (cuoco, personale ausiliario, assistente sociale, dietista, animatori, fisioterapisti, amministrativo) è stato imposto il periodo di isolamento e, di conseguenza, proprio in virtù delle surriferite illogiche e contraddittorie prescrizioni assunte dall’ASL Napoli 2 Nord si è generato un vero e proprio stallo all’ordinario funzionamento della RSA Villa Mercede atteso che avendo impedito alle figure non sanitarie l’accesso alla propria attività lavorativa di fatto si impedisce l’espletamento del servizio mensa, lavanderia e pulizia della struttura.

La nota si chiude con una chiosa che merita, davvero, la pubblicazione: «Che, nonostante la situazione emergenziale generatasi presso la RSA Villa Mercede sia dipesa da esclusiva responsabilità dell’ASL NA2 Nord, il dott. Giacomo Russo con la missiva indicata in oggetto ha illecitamente comunicato allo scrivente operatore economico che l’esecuzione dei servizi espletati dalla Civitas per il tramite degli operatori posti in isolamento dalla stessa ASL (senza, peraltro, in alcun modo previamente comunicare allo scrivente operatore economico l’avvenuto isolamento di dette professionalità)sarebbero stati espletati per il tramite di terze ditte con addebito alla CIVITAS!» Davvero l’ASL vorrebbe far pagare alla Civitas i costi extra dovuti al contagio? Assurdo.

MERCOLEDì 22 APRILE, Ultima nota

E siamo al 22 aprile quando, sempre la Civitas, mette ancora nero su bianco quanto di strano abbia deciso l’ASL.

«Ancorché destinatari solo per conoscenza della nota in oggetto, corre obbligo puntualizzare che, per un”refuso” o forse mera dimenticanza, non è presente in essa la corrispondenza tra codesta ASL e la scrivente antecedente il 20 aprile.

Da un’attenta lettura – attacca diretto la Polverino – di quanto richiesto sembrerebbe che codesta ASL abbia volutamente ignorato quanto comunicato in più occasioni, sia nelle note omesse che in quelle citate: in sintesi, la scrivente in questo momento ha estrema difficoltà nella gestione di un Servizio che è mutato completamente rispetto a quello per il quale ha lavorato tanti anni con risultati soddisfacenti.

Nonostante ciò, onde evitare che quanto detto e comunicato verbalmente alla Direzione della RSA potesse cadere nell’oblio della situazione grave e contingente creatosi, la Cooperativa, dal primo momento dell’emergenza, ha deliberatamente comunicato tutto in maniera scritta e documentata. Tutti i passaggi degli interventi, delle difficoltà, dei contatti per risolvere i problemi sono tracciati nelle comunicazioni, a testimoniare in maniera incontestabile quanto la scrivente sia stata puntuale e precisa, sia nell’attivazione di nuove procedure “imposte” dall’ ASL (al di fuori di contratti e accordi siglati in contraddittorio – vedi reparto COVID), che nella comunicazione delle difficoltà oggettive (ribadiamo: a livello pandemico mondiale!) a sopperire alle mutate (ed aumentate) richieste di intervento con il personale già in organico.

Fatto ancora più contingente, è che alcune figure chiave dei dipendenti, sono risultate non disponibili al lavoro a causa o di positività al virus SARS CoV – 2 (n° 5) o posti in isolamento fiduciario dalla vostra stessa ASL (5 OSS, 1 infermiere, 6 Ausiliari, 1 cuoco, 4 animatori sociali, 1 dietista/amministrativa, 1 coordinatore/amministrativo), senza contare 5 OSS in malattia per sintomi sospetti e 1 infermiere dimessosi per paura del contagio. Altre situazioni familiari derivanti da questo contagio in struttura hanno reso indisponibili, per problemi anche di natura psicologici, altri 2 operatori di supporto. In questo periodo, come già comunicato in data 21/04/2020, la scrivente ha intanto assunto 4 nuovi operatori (2 infermieri e 2 OSS), ed è alla continua ricerca di ulteriori operatori disponibili a coprire le turnazioni.

Si ribadisce che gli operatori in turno si sono resi disponibili a sobbarcarsi un lavoro immane, nell’attesa delle nuove (speriamo) assunzioni o interventi di supporto da parte di codesta ASL, chiesti da tempo e ripetutamente. È estremamente ingiusto che il lavoro svolto con sacrificio da chi è in prima linea, svolto moltiplicando le proprie forze con applicazione, dedizione, senso del dovere e attenzione ai bisogni dei “nonni” affidatigli, sia giudicato ” …palesemente in sufficiente ai livelli assistenziali necessari alla salvaguardia della salute degli ospiti presentì nella RSA Villa Mercede”. La scrivente cooperativa, grata a quanti si stanno spendendo in questo momento nel quale sembra che si voglia solo pretendere l’impossibile, non ha parole per ringraziarli (un caloroso applauso – “Andrà tutto Bene”).

Già, andrà tutto bene!