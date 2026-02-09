lunedì, Febbraio 9, 2026
RSA Villa Mercede, confronto ancora aperto sul futuro dei lavoratori

RSA Villa Mercede

Servizi da garantire e lavoro da tutelare, Iacono: necessario trovare una soluzione condivisa

di Redazione Web
Le vertenze sulla sanità hanno sempre lo stesso copione: tavoli, aggiornamenti, rassicurazioni. Poi, in mezzo, ci sono lavoratori e servizi che devono continuare a funzionare davvero. Anche per la RSA Villa Mercede la fase resta delicata e ancora aperta, tra confronto istituzionale e soluzioni da costruire.

Nel corso dell’incontro in Prefettura dedicato alla struttura di Serrara Fontana, il sindaco Irene Iacono ha spiegato che al tavolo è emersa la volontà di individuare una soluzione complessiva che garantisca sia la continuità dell’assistenza sia la tutela occupazionale del personale coinvolto.

«L’ASL ha comunicato che sono già in essere bandi per il reclutamento di alcune figure professionali e che le procedure sono state avviate. Parallelamente si stanno valutando altre soluzioni per le figure che non rientrano nei profili sanitari», ha dichiarato Iacono.

Resta centrale il tema del lavoro per chi rischia di restare escluso dai processi di assorbimento. «Si stanno mettendo in campo tutte le opzioni possibili per tutelare le posizioni lavorative, pur in presenza di criticità e questioni complesse», ha aggiunto il sindaco.

Il confronto proseguirà nei prossimi giorni con nuovi passaggi istituzionali e tecnici, in una fase di transizione che punta a garantire sia i livelli occupazionali sia la continuità dei servizi per gli ospiti della struttura.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

