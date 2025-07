Rotonda di San Francesco, conclusi i lavori di messa in sicurezza: nuova vita per uno snodo strategico

È ufficialmente concluso l’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area attorno alla rotonda di San Francesco, a Forio. Un lavoro atteso da anni dai cittadini, che oggi possono finalmente contare su uno spazio più sicuro, decoroso e funzionale.

Il Comune ha annunciato la fine dei lavori con soddisfazione, sottolineando l’importanza dell’opera non solo sotto il profilo della sicurezza, ma anche per il miglioramento complessivo del decoro urbano. L’area, spesso oggetto di segnalazioni per incuria e criticità, è stata al centro di un’azione puntuale che ha interessato vari aspetti, dal rifacimento del manto stradale alla valorizzazione degli spazi verdi.

L’intervento ha previsto innanzitutto il rifacimento completo dell’asfalto, per assicurare una viabilità più sicura in uno degli snodi più trafficati del territorio comunale. Contestualmente, è stata realizzata una piccola area fitness, accessibile liberamente dai cittadini, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani e spazi di aggregazione all’aperto. L’intera zona è stata inoltre oggetto di una pulizia approfondita e di un’attenta sistemazione: le aiuole preesistenti sono state riordinate, restituendo un colpo d’occhio più curato e gradevole.

Un altro importante passo avanti riguarda l’installazione dell’illuminazione pubblica in un tratto che fino a poco tempo fa restava completamente al buio, migliorando così anche la percezione di sicurezza nelle ore serali. Infine, si è proceduto con un intervento sul costone roccioso che affaccia sull’area, per garantirne la stabilità e prevenire eventuali rischi di cedimento.

«Un intervento che rispecchia la nostra volontà di mantenere alta l’attenzione sulla manutenzione continua del territorio – ha dichiarato l’amministrazione comunale –. La zona della rotonda di San Francesco non poteva più essere lasciata in condizioni precarie. Restituirla ai cittadini in piena sicurezza era una priorità».

La riqualificazione si inserisce in un piano più ampio di manutenzioni programmate, che il Comune sta portando avanti in diverse aree del paese. I residenti, intanto, apprezzano il cambiamento e auspicano che la cura del luogo venga mantenuta nel tempo.

La rotonda di San Francesco, da semplice punto di passaggio, può ora tornare a essere un luogo vissuto e funzionale.