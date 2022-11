Rotatorie e autovelox | #4WD

I notevoli rallentamenti del traffico da Barano verso Ischia stanno condizionando ogni mattina, ma anche in altre fasce orarie della giornata, la circolazione e le abitudini di tantissimi ischitani: chi arriva in ritardo al lavoro, chi non riesce ad accompagnare i figli puntualmente a scuola, chi ancora perde l’aliscafo o il traghetto abitualmente raggiunto con il giusto anticipo e… chi più ne ha più ne metta.

A mio giudizio, la conformazione della rotatoria all’incrocio cosiddetto “della Piripissa” (laddove c’erano i semafori tanto cari al compianto Barone Pilato), è tale da impedire la giusta fluidità nella scelta della propria direzione di marcia e consentire la formazione delle lunghe code a cui stiamo assistendo. E come se non bastasse, va aggiunta -manco a dirlo- l’inguaribile scarsa conoscenza dell’automobilista medio ischitano del criterio di accesso e precedenza nella stessa.

A questo punto, molti di Voi mi accuseranno di aver ignorato l’attuale interruzione del traffico dal Municipio al Platano, che impedisce la fruizione di un’importantissima valvola di sfogo del traffico veicolare verso il Porto. A domanda rispondo: lo avevo già pensato, ma sono fermamente convinto che una volta terminati i lavori in quel tratto di strada, il problema sussisterà!

Piuttosto va dato atto agli autovelox di aver seriamente messo in guardia un po’ tutti, ponendoli finalmente nelle condizioni di “guardarsi la castagna” moderando la velocità e, inconsciamente, facendolo anche nelle zone dove non ci sono ancora apparecchi di rilevazione. Questo significa che, effettivamente, siamo sulla buona strada e che le installazioni devono assolutamente aumentare anche in altre zone apparentemente fuori pericolo ma che, invece, sono spesso oggetto di varie forme di guida spericolata e, soprattutto, impunita.

Se “mazza e panella” hanno sempre fatto i figli belli, “autovelox e multe” sembra stiano riuscendo a rendere noi ischitani guidatori migliori, a cui in ogni caso un corso accelerato sugli accessi nelle rotatorie proprio non guasterebbe.