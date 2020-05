Rose di Maggio | Le Delizie di Daniela

Daniela Scotti | Nei nostri giardini continuano a fiorire meravigliosi fiori e soprattutto coloratissime e profumatissime rose che ci scaldano il cuore nonostante tutto. Ed è proprio a questo fiore meraviglioso, che è anche uno dei miei preferiti, che voglio dedicare la ricetta di questa ultima domenica di maggio. Oggi realizzeremo una fantastica pasta fresca ricca di tutti sapori e i tesori dell’orto e che presentata in tavola in modo creativo può rappresentare il piatto unico che sorprenderà i vostri amati ospiti e commensali. Oramai siete tutti bravissimi e prepararla sarà semplice, ne sono certa.

Ingredienti e Procedimento:

Per le Rose di Pasta fresca all’uovo dose x 4/5 pax : 200 gr Farina 00 , 100 gr Semola rimacinata a pietra, 3 uova.

Impastare bene tutti gli ingredienti formando un panetto liscio e compatto e far riposare coperto. Stendere poi una sfoglia sottilissima con tirapasta o a mano con mattarello formando dei grossi rettangoli da 8×6 cm tagliando le estremità con rondella dentellata. Sbollentare la pasta in abbondante acqua salata e far raffreddare su canavaccio asciutto.

Per la farcia cremosa di base : 300 gr Ricotta vaccina, 50 gr Pecorino romano grattugiato , pepe macinato e noce moscata q.b. mescolare bene il tutto.

Per il ripieno : 5 Zucchine lavate, tagliate a rondelle e fritte . Aggiustare di sale e aggiungere qualche fogliolina di mentuccia fresca.

100 gr di prosciutto cotto e 100 gr scamorza affumicata a fette sottilissime.

500 ml di besciamella e parmigiano grattugiato per la cottura in forno.

Procedere ora all’assemblaggio, stendere le strisce di pasta e spalmare sopra la crema di ricotta, poi il prosciutto cotto e le fettine di scamorza ed in ultimo le zucchine fritte. Arrotolare la pasta su sé stessa e poi tagliare formando delle Rose arrotolate.

Disporre le Rose in una teglia con una base di besciamella e sistemarle in piedi una vicino all’altra e spolverare di parmigiano grattugiato. Passare in forno a 180° fino a formare una bella crosticina per 20/25 min circa.

Servire ancora calde disponendole su un bel piatto bianco formando un bel bouquet di Rose e Buon Appetito!