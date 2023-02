Rosario de Laurentiis parlerà stasera del mare nella storia d’Ischiae la domenica le sale allietate dalla “Ghironda” con melodie napoletane

Gianni Vuoso | Si terrà oggi, alle 17, nelle sale del Museo del Mare al Palazzo dell’Orologio ad Ischia Ponte, la conferenza di Rosario De Laurentiis “Il mare di Ischia nella storia”, tema specifico della sua opera “La Storia di Ischia raccontata ai giovani” pubblicata qualche anno fa. L’incontro di stasera si inserisce nell’ambito del ricco programma di iniziative varato dal Museo del Mare che vede la bella mostra delle opere di Antonio Macrì dedicate alle Paranze. Sono opere esposte nelle sale del Museo, fra i numerosi pezzi che testimoniano la vita marinara di Ischia.

Una mostra fortemente voluta dalla Presidente dell’Associazione Amici del Museo Etnografico del Mare dell’isola d’Ischia, Odette del Dotto: “La mostra, come l’intero programma delle manifestazioni che ci vede impegnati fino al 1 marzo, è stata decisa dal nostro consiglio direttivo, che ha condiviso pienamente l’idea. Infatti pensiamo sia una bella iniziativa quella di far conoscere in primo luogo agli ischitani e poi agli ospiti che visitano il Museo, l’opera di un grande artista come Antonio Macrì che ha dedicato la sua vita a cogliere tutti gli aspetti della vita marinara, i momenti del Porto d’Ischia, che osservava quotidianamente e quindi a trasmettere il duro lavoro dei nostri pescatori, l’ambiente marino di questa terra, gli usi e i costumi del nostro popolo, le difficoltà del lavoro a mare”.

Una bella iniziativa che contribuisce a rilanciare il Museo del Mare che già ha ricevuto centinaia di visite da parte degli ospiti ma anche di numerosi ischitani ed in particolare, di studenti delle scuole isolane. Un altro suo fiore all’occhiello è la presenza di due musicisti della Ghironda, Gabriel Sasso col mandolino accompagnato dalla chitarra del maestro Carmine Pacera che la domenica, amano impreziosire le sale del Palazzo dell’Orologio con le dolci e romantiche melodie classiche napoletane.

La mostra, accuratamente allestita da Pino e Bruno Macrì in collaborazione con Massimo Jelasi, è stata inaugurata il 29 gennaio, durante una manifestazione che ha registrato la partecipazione di un pubblico attento e numeroso, sarà a disposizione del pubblico fino al 12 marzo. Dopo la conferenza di stasera sarà la volta di Peppino De Siano che mercoledì 15, sempre alle 17, al Museo, presenterà la sua bella opera “Pane e Pomodoro”. Gli incontri si chiuderanno mercoledì 1 marzo con gli interventi di Ciro Cenatiempo, Isabella Marino, Massimo Jelasi, Ernesta Mazzella, Pino e Bruno Macrì sul tema “L’Arte di Antonio Macrì”.

Stasera il Mare, grazie a Rosario De Laurentiis, sarà protagonista nella Storia d’Ischia. Ed al relatore abbiamo chiesto di presentarci in anteprima, le parti salienti del suo atteso intervento.

“Il mio intervento- dice De Laurentiis- è connesso ovviamente al lavoro pubblicato qualche tempo fa e dedicato alla Storia della nostra isola raccontata ai giovani. Il mare è nella storia perché Ischia è figlia del mare dal quale emerse 130 mila anni fa”

Il nostro Museo parla del duro lavoro dei pescatori, anch’essi figli della nostra storia. “Essi dimostrano che certamente non era un piacere navigare. Si navigava solo di giorno per non perdere l’orientamento e si andava per mare per necessità, alla ricerca del cibo”.

Non ti chiedo di soffermarti sui capitoli della storia d’Ischia, ma di un evento sì, visto che l’altro giorno c’è stata un’allerta meteo per una minaccia di tsunami proveniente dal terremoto in Turchia.

“Penso che tu ti riferisca al bradisismo che nel 130 d.C. colpì Ischia Ponte. Un evento disastroso che invase quell’area che noi oggi conosciamo come città sommersa o Aenaria”.

Ma queste sono solo pillole del vasto panorama storico che De Laurentiis traccerà stasera, utile per scoprire aspetti a volte poco noti, notizie, pagine di grande interesse.