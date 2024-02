Rosario Caruso: «Sappiamo chi non differenzia i rifiuti, ora partiranno le multe!»

Dal 1 febbraio a Serrara Fontana è partita la “rivoluzione” nella gestione della nettezza urbana. Una modifica sperimentale al servizio con l’introduzione della raccolta porta a porta e un maggior controllo dei rifiuti conferiti. Oltre all’utilizzo di compattatori, al momento solo nelle zone alte, la modifica del calendario per ridurre i giorni di conferimento dell’indifferenziata e la programmazione di ulteriori novità per i prossimi mesi. Una iniziativa per incrementare la percentuale di differenziata, che era ferma al 33%, e per invogliare i cittadini a rispettare le regole rendendo possibili controlli più capillari. Proprio per tale motivo è stata decisa anche una capillare campagna di informazione, a partire dalle scuole.

Una novità nella quale tutta l’Amministrazione comunale e in particolare il vice sindaco Rosario Caruso crede molto. Purtroppo, c’è anche la consapevolezza che ci sono ancora troppi cittadini restii ad adeguarsi e che contravvengono puntualmente alle regole. E così a pochi giorni dall’avvio del sistema sperimentale i controlli hanno consentito di constatare che i soliti “furbi” avevano mescolato i rifiuti senza minimamente preoccuparsi di differenziarli. Una scoperta amara, ma prevedibile, per le quali sono già pronte le contromisure. «Sono chiari esempi – dichiara Caruso – di come alcuni cittadini siano restii a differenziare i rifiuti. Sappiamo chi sono, c’erano i loro nomi su scontrini e documenti, perfino sulla scatola del farmaco. Tra questi anche chi ci chiedeva come mai la percentuale di raccolta differenziata fosse così bassa!». In un piccolo comune dove tutti si conoscono accade anche questo. E chi è bravo a criticare, è altrettanto “bravo” a dimostrare la mancanza di senso civico.

L’azione dell’Amministrazione prosegue, anche utilizzando la “mano pesante” contro chi contravviene alle disposizioni. Il vice sindaco infatti riferisce: «Stiamo continuando ad informare, a consegnare il materiale informativo, ma nel contempo stiamo ultimando il testo dell’ordinanza che ci consentirà anche di elevare sanzioni. Non abbiamo altra scelta. Dalla settimana prossima si procederà dunque con le sanzioni».

I furbi sono avvisati. Caruso aggiunge: «Sono già attivi i controlli anche con l’utilizzo di fototrappole e già sappiamo chi sta facendo resistenza».

Purtroppo per ottenere il rispetto delle regole è necessaria la linea dura, sanzionare i trasgressori: «Lo dobbiamo a chi si comporta correttamente e dobbiamo e vogliamo farlo per amore del territorio. Ora abbiamo un’isola ecologica, non possiamo più permetterci tristi primati su questo fronte», conclude il vice sindaco.

Oltretutto, per chi conferisce direttamente all’isola ecologica è previsto uno sgravio sull’ammontare della Tari. Gli incentivi ci sono, ma la “resistenza” da parte di alcuni continua. Probabilmente il fioccare delle sanzioni dalla prossima settimana servirà da deterrente e indurrà anche i più accaniti trasgressori a cambiare registro, per non dover mettere ancora mano al portafogli…