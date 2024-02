Rosario Caruso: «La rivoluzione nella N.U. per aumentare la percentuale di differenziata»

Con il vicesindaco di Serrara Fontana e assessore all’Ambiente Rosario Caruso commentiamo la rivoluzione nella gestione della nettezza urbana del Comune montano.

– La sperimentazione, che parte dal 1 febbraio, cambia un po’ le carte in tavola, arriva il porta a porta e soprattutto arriva la frazione umido che è quella che fa la differenza rispetto alla gestione fino al 31 gennaio.

«Noi abbiamo fin qui svolto il servizio cercando di attuare una modalità ibrida che è un porta a porta, una raccolta con camion e una raccolta con bidoni. Siamo andati bene fino a un certo punto, abbiamo una percentuale di raccolta differenziata intorno al 32/33%, quindi non siamo assolutamente soddisfatti di questo risultato. Motivo per il quale si è deciso di intensificarla e invogliare ancora di più i cittadini a fare raccolta porta a porta e differenziata. E questo lo possiamo fare proprio attraverso il porta a porta, quindi spingendo i cittadini a conferire i rifiuti in modo corretto e gli operatori in questo modo potranno controllare il corretto conferimento dei rifiuti. Abbiamo deciso anche la modifica del calendario, riducendo i giorni di conferimento dell’indifferenziato. E anche questo è uno stimolo affinché i cittadini differenzino di più, in modo da lasciare all’indifferenziata il residuo minimo possibile.

Nel contempo abbiamo anche lasciato aperta l’isola ecologica il mercoledì, come da consuetudine, in modo tale da dare la possibilità ai cittadini di poter anche conferire direttamente in questa giornata presso l’isola ecologica. C’è una rivoluzione in atto con il sistema porta a porta, con le centraline, perché in alcune parti del territorio non è possibile fare il porta a porta. Quindi si farà questa raccolta con lo stazionamento del mezzo e poi nelle prossime settimane ci sarà un’ulteriore novità che annunciamo ora al Dispari, con la consegna di alcune attrezzature per un controllo ancora più capillare, ancora più puntuale dei rifiuti conferiti. Nel contempo stiamo avviando anche una campagna di sensibilizzazione all’ambiente e alla raccolta differenziata nelle scuole. Quindi dalla prossima settimana ci dedicheremo nelle scuole a spiegare agli alunni come si fa la raccolta differenziata, in modo tale che i bambini possano poi trasferire questa informazione ai genitori e ai nonni».

CONTROLLI PIU’ STRINGENTI

– Assessore, abbiamo letto nel post che annunciava questa rivoluzione che non è contento del comportamento dei cittadini. In qualche modo c’è stata forse poca adesione e dall’altro lato, ma non si legge chiaramente, dobbiamo dire anche forse pochi controlli. Mi sembra che da ora in poi cambierà un po’ la situazione.

«Assolutamente sì. Diciamo che alcuni cittadini, molti cittadini, fanno correttamente la raccolta differenziata; altri purtroppo, o perché non hanno le giuste informazioni o perché non hanno i giusti stimoli, purtroppo non la fanno bene. Quindi proprio per informare andremo nelle scuole. Organizzeremo anche degli incontri pubblici per incentivare il passaggio al sistema porta a porta. Si è pensato di cambiare le modalità, quindi in questo modo speriamo di invogliare i cittadini ad essere sempre più attenti e corretti nel conferimento dei rifiuti. Nel contempo, ovviamente, ci saranno dei controlli più stringenti dal 1 febbraio. I vigili urbani saranno più attenti sul conferimento e sul rispetto degli orari che cambieranno e che pure saranno oggetto di una capillare informazione».

– In conclusione, volevo evidenziare che questa iniziativa parte in via sperimentale. Mi sembra che l’istallazione delle centraline, ovvero dei compattatori fermi in un determinato punto, parte solo per le zone alte, quindi le frazioni di Fontana, Serrara e Ciglio.

«Partiamo gradualmente su una parte del territorio comunale, quindi nelle frazioni alte. Ci concentreremo lì per capire all’inizio quali sono eventuali correzioni da apportare, come poter informare i cittadini nel modo più preciso e puntuale possibile. Poi, una volta raggiunto un equilibrio nelle zone alte, si penserà a scendere e andare a Sant’Angelo. Cercando anche di modificare un po’ quelle che sono le modalità di raccolta. Il calendario, invece, rimarrà lo stesso, quello modificato, per tutto il territorio comunale».

IL POST DEL VICESINDACO CARUSO

RACCOLTA PORTA A PORTA DAL 1 FEBBRAIO

«Partiamo dalle zone alte con questa modalità di raccolta e nei prossimi mesi la estenderemo a tutto il territorio. Il motivo? Vogliamo che aumenti la percentuale di raccolta differenziata che oggi si attesta al 33%. Un risultato che riteniamo non lusinghiero e che ci spinge a fare di più. E’ stato necessario rivedere il sistema così da poter avere un maggior controllo sui conferimenti. Non è bastato avere fiducia e quindi, per rispettare chi conferisce correttamente, dobbiamo aumentare anche la sorveglianza e le sanzioni a carico dei trasgressori. Il sistema porta a porta, nelle zone indicate nel volantino allegato, sarà integrato con la modalità a stazionamento “centralina”. Nei prossimi mesi annunceremo altre novità sul servizio. Si ricorda che il mercoledì è possibile conferire direttamente presso l’isola ecologica. Chi predilige questa modalità ha la possibilità, anche quest’anno, di veder riconosciuto uno sgravio in bolletta».