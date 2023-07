Rosario Caruso: «Ecco Epoapp, l’app che avvicina comune e cittadini. La maggioranza? Tranquillizzo i corvi neri: “è sanissima!”»

L’EPOAPP era una promessa fatta in campagna elettorale dalla attuale maggioranza di Serrara Fontana, che è diventata una realtà. Il Comune alle falde dell’Epomeo è la prima Amministrazione che presenta un’app, scaricabile sui market Google Play per Android e Apple Store per iOS. Ne parliamo con il vicesindaco Rosario Caruso.

– Avete scelto per primi un sistema moderno di comunicazione tra l’Amministrazione e i cittadini. Un risultato lusinghiero…

«Si, è certamente un modo moderno di comunicare con i cittadini per trasmettere una serie di informazioni. Infatti sempre più spesso ci arrivano richieste di informazione e chiarimenti sul corretto conferimento dei rifiuti, sugli orari, sui giorni, sul tipo di materiale che va selezionato. Quindi si è pensato di realizzare questa piattaforma che è l’app con un nome che richiama l’Epomeo. Una app che permette ai cittadini non solo di ricevere informazioni su che tipo di rifiuto e quando conferire, ma anche programmare i ritiri e segnalare eventuali disservizi, nonché risolvere criticità. E questa è solo una base di partenza per allargare ad altri settori l’informazione rivolta verso i cittadini. Quindi pensiamo al turismo, alla sentieristica, pensiamo a una serie di eventi che poi si andranno a svolgere sul territorio, per i quali i cittadini, ma anche i turisti, scaricando l’app potranno comunicare ed essere informati in tempo reale su ciò che avviene sul nostro territorio.

In tema di nettezza urbana, ci tengo a pubblicizzare l’iniziativa che abbiamo realizzato l’anno scorso e che stiamo portando avanti anche quest’anno, e cioè dare la possibilità a chi vuole conferire presso l’isola ecologica i rifiuti in modo differenziato di poterlo fare il mercoledì dalle 7 alle 13 e dalle 15 alle 17. In questo modo i cittadini che conferiranno maggiore quantità di rifiuti potranno ricevere un premio che si traduce in uno sconto di 200 euro sulla tassa rifiuti. È appunto un sistema per incentivare maggiormente i cittadini a selezionare i rifiuti».

INCREMENTARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

– L’app arriva dopo la realizzazione dell’area ecologica alla località Pantano. Un’area ecologica dotata di una pesa che registra il singolo rifiuto. I risultati della raccolta differenziata già cominciano a essere soddisfacenti, nonostante l’obiettivo sia ancora spostato un po’ più avanti…

«Sì, dici bene. I cittadini, conferendo presso l’area ecologica, possono pesare i rifiuti e la quantità conferita viene immagazzinata in un database. Il database al momento non è ancora collegato con l’app. È un’ulteriore funzione che dovrà essere implementata e lo dovremo fare presto. Come detto è una iniziativa per cercare di incrementare ulteriormente le percentuali di raccolta differenziata. Siamo cautamente soddisfatti della percentuale raggiunta, ma pensiamo che si possa fare ancora di più informando i cittadini, chiedendo la loro collaborazione, in modo da raggiungere sicuramente traguardi più lusinghieri sulla percentuale di raccolta differenziata».

– Ti strappo una risposta dal valore politico. Dopo un anno, forse qualcosa in più, di amministrazione con il sindaco Iacono, qual è lo stato di salute della maggioranza?

«Lo stato di salute della maggioranza è ottimo! Quindi tranquillizzo qualche “corvo nero” che magari aspetta qualche passo falso. La maggioranza sta lavorando in modo intenso e continuativo su vari fronti e alcuni risultati di questo enorme lavoro che si sta facendo non si vedono ancora, ma con il passare dei mesi certamente si inizieranno a vedere. A breve si andrà finalmente a completare il campo di gioco che ci mancava. Realizzeremo un campo di padel. Il secondo sull’isola. Il primo sarà a Ischia, il secondo a Fontana. Sarà un campo aperto ai cittadini, ai giovani. Andremo a breve a cambiare il tappetino erboso sul campo di calcetto di Serrara. Stiamo chiudendo i lavori di viabilità su diverse strade del nostro territorio. A breve partirà un secondo bando da quasi 400.000 euro di lavori.

C’è in corso la procedura per un altro bando di lavori per tutta l’area della Cavonera di Fontana. Abbiamo fatto richiesta di finanziamenti per altre opere su tutto il territorio e stiamo affrontando in modo organico e definitivo il problema del trasporto merci e persone con i carrelli elettrici. Su Sant’Angelo, inoltre, siamo in attesa finalmente di avere il parere positivo dopo che si è chiusa la conferenza dei servizi che riguarda il depuratore di Sant’Angelo e quindi avere il progetto approvato e avviare l’iter per l’assegnazione dei lavori. Quindi sono tante le cose che stiamo facendo, tanto lavoro che l’Amministrazione di Irene Iacono sta mettendo in campo e sta portando avanti, i cui effetti si inizieranno a vedere tra qualche mese».