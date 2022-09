Rosario Caruso: «A Serrara Fontana la raccolta differenziata già incrementata del 20%»

A circa un anno dall’apertura dell’isola ecologica alla località Pantano, è tempo di tirare le somme del servizio di igiene urbana nel comune di Serrara Fontana e delle tante novità che lo stanno caratterizzando, mentre altre sono annunciate per il futuro a breve termine. Lo facciamo con Rosario Caruso, vice sindaco di Serrara Fontana e assessore alla nettezza urbana.

– I numeri della raccolta differenziata a Serrara Fontana cambiano, e cambiano in meglio.

«Siamo al 1 settembre, quindi diciamo che l’estate sta volgendo al termine ed è il momento in cui si possono tracciare dei bilanci delle attività svolte anche per quanto riguarda la gestione del servizio di igiene urbana. E’ poco più di un anno che abbiamo inaugurato l’isola ecologica e abbiamo utilizzato questo tempo per concentrarci sul miglioramento della raccolta differenziata. I risultati sono estremamente positivi, abbiamo incrementato la raccolta differenziata di 20 punti e siamo passati dal 12% a oltre il 32%. Abbiamo lasciato l’ultima posizione e, con un pizzico di orgoglio, puntiamo ad arrivare in alto come percentuale di raccolta differenziata.

In che modo? Con una serie di azioni. Ad esempio, da qualche mese abbiamo eliminato il conferimento dell’indifferenziato e il mercoledì i cittadini possono recarsi presso l’isola ecologica e conferire i rifiuti differenziati. Questa iniziativa sta incontrando anche un buon riscontro da parte delle famiglie. Sono oltre 60 famiglie che ogni mercoledì si recano presso l’isola ecologica a conferire i propri rifiuti e questo dato si sta incrementando di settimana in settimana.

Quali altre azioni abbiamo in mente per raggiungere l’anno prossimo? Almeno il 50% di raccolta differenziata. Stiamo pensando di acquistare una pesa portatile affinché si possa conferire direttamente presso il parcheggio di Succhivo i rifiuti differenziati. Così come stiamo pensando di avviare dei corsi a settembre nelle scuole per sensibilizzare gli alunni e portare le giuste informazioni alle famiglie, anche attraverso i bambini. Inoltre c’è anche la volontà di attivare degli stazionamenti in aree in cui si registrano delle criticità sul territorio. Diciamo tutta una serie di azioni che ci permetteranno di migliorare ancora di più la percentuale di raccolta differenziata nel nostro territorio e di tenere Serrara Fontana pulita».

– Assessore, un altro problema, purtroppo comune a tutte le Amministrazioni, è quello del deposito selvaggio dei rifiuti e di chi non rispetta il calendario. Sono in atto anche azioni di controllo e di sanzioni da parte dell’Ente?

Su questo ci siamo attivati e devo dire che il Comando della Polizia Locale sta rispondendo alla grande nel tenere sotto controllo il territorio, sia con fototrappole e con telecamere, sia con una presenza costante nei vari punti del territorio comunale. Purtroppo si registrano ancora inadempienze da parte di alcuni cittadini. Qualcuno non è informato sul calendario di conferimento. Qualcun altro, invece, si dimentica che vanno rispettate le regole, che i rifiuti vanno separati e conferiti nei giorni e negli orari stabiliti. Quindi anche su questo il controllo sta dando i suoi effetti».

– In passato avete annunciato anche la pubblicazione di un’App. A che punto è e quando sarà possibile effettuare il download?

«Con estrema soddisfazione, posso dire che l’App è quasi completa. A breve verrà presentata e quindi i cittadini potranno, tramite questa App, avere tutta una serie di servizi. Quali informazioni sul calendario e sulla percentuale di raccolta differenziata raggiunta dal comune. Immaginiamo anche di poter fornire i dati sulla quantità di rifiuti che i cittadini hanno conferito presso il centro di raccolta. Oltre a tutta una serie di informazioni di carattere generale, tipo gli eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Serrara Fontana o i luoghi da vedere o altre notizie utili che possono interessare i cittadini, ma anche i turisti».