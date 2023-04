Rosanna Arcamone e Nicola tra i 50 migliori brokers di yacht al mondo

relevanceyacht.com è il sito internet dell’agenzia di marketing digitale di riferimento per l’industria nautica e il 21 aprile ha reso noto la classifica dei migliori 50 broker del mondo. Una classifica che ci rende pieni di orgoglio perché al secondo posto c’è l’ischitanissima Rosanna Arcamone e, poco più giù, alla posizione 24, Nicola Iacono.

Moglie e marito, Rosanna e Nicola hanno fondato la loro Silver Star Yachting nel 2008 e hanno lavorato negli ultimi 15 anni per rendere il loro brand uno dei leader mondiale nel settore dei super yacht.

L’articolo che introduce alla classifica mette subito in chiaro le cose: “I migliori broker di yacht del mondo sono apprezzati per la loro esperienza, conoscenza del mercato e vasta rete di contatti nel settore dagli appassionati di yacht più esigenti. I principali broker lavorano per intermediari globali di yacht facilitando le transazioni attraverso la vendita di yacht, il noleggio di yacht, la gestione di yacht, il refit di yacht e le nuove costruzioni, anche per le barche a motore e gli yacht a vela più lussuosi del pianeta. Relevance Yacht è l’agenzia di marketing digitale di riferimento per l’industria nautica e ha aiutato i broker leader a livello mondiale a commercializzare i loro yacht e servizi a un pubblico globale qualificato.

Ecco i 50 migliori broker di yacht del mondo, in nessun ordine particolare, di cui si fidano i più ricchi del mondo quando è il momento di acquistare, vendere, noleggiare o costruire una barca.

2. ROSANNA ARCAMONE – SILVER STAR YACHTING – YACHT CHARTER BROKER

La carriera di Rosanna Arcamone è stata radicata nello yachting, prima come equipaggio sui migliori superyacht del mondo, anche come capo hostess, e poi come broker di charter e co-fondatore di Silver Star Yachting. Arcamone vanta una vasta gamma di contatti nel settore e una profonda comprensione delle esigenze dei viaggiatori più ricchi del mondo, organizzando regolarmente charter sui superyacht più lussuosi del mondo, tra cui il pluripremiato LADY S di 93 metri e l’O’PTASIA di 85 metri.

24. NICOLA IACONO – SILVER STAR YACHTING – YACHT CHARTER BROKER

L’italiano Nicola Iacono è uno dei principali broker di noleggio di yacht e co-fondatore di Silver Star Yachting. Iacono ha una conoscenza unica del settore nautico e delle esigenze delle persone più ricche del mondo, avendo lavorato come consulente per marchi di lusso e importanti cantieri navali prima di fondare Silver Star Yachting. Organizza regolarmente charter sui superyacht più lussuosi del mondo, tra cui lo yacht Oceanco SUNRAYS di 85 metri e il motor yacht IDYLLIC di 59 metri, costruito da Benetti.

C’è poco altro da aggiungere se non la felicità per il traguardo raggiunto da due amici a cui auguriamo di poter raccogliere ancora maggior successo. Bravi!