Rosa Iacono: «Una “Legge Meloni” per fermare le ruspe». L’undicesimo appello al Presidente del Consiglio

Arriva l’undicesimo appello a Giorgia Meloni da parte di Rosa Iacono per fermare le demolizioni degli abusi di necessità. Certamente quest’ultimo intervento trova una “sponda” nell’iniziativa del Consiglio comunale di Lacco Ameno, che richiamando il caso del campo rom di Giugliano ha chiesto al governo un differimento.

La presidente di Adi e Croce Rosa Ischia Soccorso, nonché Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, indirizza come sempre l’appello anche al Presidente della Repubblica, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica di Napoli, ai sindaci dei Comuni isolani, ai responsabili delle forze dell’ordine e al Vescovo. Ma stavolta aggiunge come destinatari anche i ministri interessati.

Scrive Rosa Iacono: «Gentile Presidente, onorevole Giorgia Meloni, in riferimento all’argomento in oggetto, devo pensare veramente che, essendo io una normale cittadina, forse ho osato un po’ troppo a scriverle con tanta confidenza, rivolgendomi a Lei con il tu nelle ben dieci comunicazioni precedenti che Le ho inviato. Per questo Le chiedo scusa e mi creda, senza alcuna ironia, le rinnovo la mia sincera ammirazione per tutto quanto sta facendo al governo e ribadisco che sono orgogliosa di Lei quale nostra battagliera Presidente del Consiglio dei Ministri affrontando seriamente, come mai era stato fatto in precedenza da chi lo è stato prima di Lei, i gravosi problemi che attanagliano il nostro Bel Paese.

“SENZA UNA CASA È DIFFICILE COSTRUIRE UNA FAMIGLIA”

«Uno di questi gravi problemi, come Lei stessa ha tenuto a precisare nel bellissimo intervento al Meeting di Rimini del 27 agosto scorso è quello della casa o, per meglio dire, quello delle famiglie che sono senza casa. Le sue parole, “senza una casa è difficile costruire una famiglia”, hanno colto pienamente una problematica che sta emergendo sempre più nella nostra regione Campania ed in particolare sulla nostra isola d’Ischia.

Ancora in questi giorni, sulla nostra isola, le case costruite per abusivismo di necessità continuano ad essere demolite. A tale proposito, segnalo il caso di una famiglia che vive in una casa costruita da oltre 30 anni abusivamente per mera necessità nella quale vive tra gli altri una persona anziana novantenne portatore di handicap in situazione di gravità, così come si può rilevare dalla documentazione che allego a questo appello.

Si tratta di una situazione veramente vergognosa che ha bisogno di un intervento urgente legislativo che possa fermare e bloccare questi indegni provvedimenti ed aprire una nuova pagina che dia un poco di respiro a tante famiglie che veramente stanno soffrendo temendo che, prima o poi, arriverà il loro turno e saranno messe di soppiatto in mezzo alla strada.

Tutto ciò può essere ancora possibile con una legge speciale, magari denominata “Legge Meloni”, che andrebbe a salvaguardare almeno quelle famiglie che non hanno altro alloggio oltre a quello occupato e costruito purtroppo senza regolare autorizzazione.

Non vorrei ripetermi, lo dice anche la nostra Costituzione: la casa è un diritto di tutti e non è giusto che vengano buttate giù piccole costruzioni abitate, tra l’altro, da vecchi, disabili, bambini e, alcune di esse, addirittura da malati oncologici.

Prendere in considerazione il problema dell’abusivismo di necessità, significa mettersi dalla parte della povera gente che, a mio avviso, ha il sacrosanto diritto di essere aiutata dallo Stato.

Di questa incresciosa situazione l’attuale governo non ha alcuna colpa, anzi per questo vi auguro di essere molto fermi e non mollare per tutti i provvedimenti che state adottando per cambiare le cose non ci fanno andare avanti.

Sulla nostra isola stiamo attraversando un brutto momento: il turismo piano piano sta scomparendo anche a causa del terremoto e delle alluvioni. Con tali prospettive è mai possibile accanirsi sugli abbattimenti delle case costruite per abusivismo di necessità?

Gentile Presidente Meloni, la fiducia che nutro nei suoi confronti e nei confronti del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, al quale anche ho sempre indirizzato le precedenti lettere, è sempre alta e considerevole, per questo auspico una vostra risposta che possa prendere in considerazione la possibilità che vi stiate interessando al problema e cercare, in qualche modo una giusta ed equa risoluzione. Senza una vostra risposta ci vedremo costretti ad organizzare, unitamente a tanti cittadini isolani, una venuta a Roma per lo sciopero della fame.

Vi saluto cordialmente augurando che il Signore vi illumini nelle vostre decisioni e vi protegga sempre».