Rosa Iacono: “Siamo a disposizione per tutto quello che possiamo fare”

Le Associazioni A.D.I e Croce Rosa Ischia Soccorso sono a lutto per la grave fatalità che ha colpito l’isola d’Ischia ed in particolar modo il comune di Casamicciola Terme. Siamo a disposizione della cittadinanza isolana con volontari, anche per Servizi Domiciliari e Servizi di Psicologia.

Faccio presente all’Autorità e a tutta la popolazione isolana che, da quando è scattato l’allarme, l’Ass. Croce Rosa Ischia Soccorso e l’Associazione Confraternita di Misericordia sono presenti in Piazza Maio di Casamicciola Terme con autoambulanze di tipo A e tipo B e tipo Porter in Servizio continuato 24 h su 24 h che si danno il cambio coordinate dalla sala del Centro Operativo 118 dell’ASL Napoli 2 Nord.

Le Associazioni A.D.I. e Croce Rosa Ischia Soccorso sono a disposizione per fornire medicinali, pannoloni, attrezzi ortopedici ed altro per la popolazione che ne ha bisogno. Siamo vicino alle famiglie con tutto il cuore, per tutto quello che possiamo fare. CONTATTATECI AL N. 081 999731