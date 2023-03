Rosa Iacono: «Se la sanità non funziona non abbiate paura di denunciare»

Giovedì 16 marzo, presso il Liceo statale Giorgio Buchner di Ischia si è svolta la prima Assemblea Territoriale organizzata dall’Associazione “Cittadinanza Attiva Campania”, alla presenza del segretario regionale dott. Lorenzo Latella, della referente dott.ssa Rosa Scotti, della dirigente scolastica Prof.ssa Assunta Barbieri e di alcune autorità civili e militari dell’isola d’Ischia. I temi erano: l’apertura dello Sportello del Tribunale per i Diritti del Malato presso l’Ospedale “Rizzoli” di Lacco Ameno e un incontro con gli studenti su “Sessualità Consapevole”.

All’assemblea ha partecipato anche la presidente delle Associazioni Disabili Isola d’Ischia e Croce Rosa Ischia Soccorso Rosa Iacono. Di seguito il suo intervento: «Sono felice di aver ricevuto l’invito a partecipare a questa Assemblea e ringrazio di ciò la dottoressa Rosa Scotti, il dottor Lorenzo Latella e la preside Professoressa Barbieri.

Voglio ricordare che già diversi anni fa era stato aperto, sempre presso l’Ospedale Rizzoli, uno sportello del Tribunale per i Diritti dell’ammalato, ma l’iniziativa fu di breve durata e lo sportello fu subito chiuso e da allora non se ne è più parlato. Non ricordo bene quali furono le cause, ma di una cosa ero e sono certa: noi cittadini abbiamo paura di denunciare e non siamo consapevoli del fatto che la denuncia serve a far migliorare il servizio, e questo non solo nel campo della Sanità, ma in tutti i settori pubblici.

Oggi, in quasi tutti gli ospedali più moderni e civili, quando il paziente viene ricoverato gli viene consegnato un modulo dove annotare eventuali disservizi che si possano verificare, a partire dalle pulizia fino al trattamento ricevuto dal personale medico o da quello paramedico infermieristico. Questa è una cosa importantissima in quanto l’ammalato ospedalizzato, oltre alle cure, essendo solo e lontano dalla famiglia ha diritto a ricevere quell’affetto che per forza di cose gli viene a mancare. Per questo motivo, quello del personale medico e paramedico non si può definire un mestiere, ma per coloro che hanno scelto questo lavoro è e deve essere una vera e propria missione che va condotta con tanta pazienza e tanto amore. Rivolgo un plauso ed un ringraziamento ai tanti operatori della Sanità, e ce ne sono tantissimi per fortuna, che operano con questo spirito missionario. Per tutto quello che potrà fare, saluto con tanta speranza l’apertura dello Sportello del Tribunale per i Diritti dei Malati.

Per quanto riguarda la Sanità, noi isolani non possiamo considerarci soddisfatti per come siamo trattati dalla Regione Campania, alla quale paghiamo tante tasse ma riceviamo scarsissimi servizi per la mancanza sull’isola di apparecchiature vitali quali la “camera iperbarica”, la PET, la TAC, la Risonanza Magnetica, la Radioterapia, per non parlare della mancanza assoluta di assistenza domiciliare per ammalati oncologici e mancanza di trasporti per terapie oncologiche. Tempo fa il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è venuto alla posa della “prima pietra” per l’ampliamento dell’ospedale Rizzoli, mi risulta che i lavori stanno continuando ma, come al solito in Italia, con molta lentezza e non si sa quanto dovremo attendere per avere un Ospedale più moderno ed efficiente. Noi chiediamo che l’Isola Verde, conosciuta in tutto il mondo, abbia, non dico tutti i servizi, ma per lo meno a chi soffre sia data un po’ di dignità.

Saluto molto favorevolmente il fatto che finalmente nelle scuole si parli di sessualità consapevole. Sono nonna e sono stata madre e conosco quanto sia importante parlare di questo argomento con i giovani adolescenti e le ragazze.

Auspico inoltre che nelle scuole si parli dell’argomento del bullismo, un fenomeno che si manifesta soprattutto nei confronti di ragazzi più deboli ed indifesi o addirittura nei confronti di ragazzi e ragazze sfortunatamente diversamente abili. Pochi giorni fa si è verificato un caso di bullismo perpetrato nei confronti di un ragazzo a cui non veniva permesso di salire su di un pullman e veniva spinto fuori dalla porta facendolo ruzzolare sul marciapiedi, per poco si è evitata una tragedia. Preveniamo questi casi, prevenire è meglio che curare».