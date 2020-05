Rosa Iacono scrive a De Luca e armatori: “Grazie per l’applicazione della tariffa agevolata”

Rosa Iacono, presidente della Croce Rosa di Ischia e dell’ADI,ha inviato una sentita lettera di ringraziamenti al Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e alla compagnia di navigazione Caremar per aver deciso di applicare la tariffa agevolata per le trasferte in terraferma compiute dai volontari.

“Sento il dovere di ringraziarvi per la vostra sensibilità in un momento così triste per aver permesso agli infermieri volontari di questa Associazione di avere l’applicazione della tariffa agevolata per il trasporto marittimo sulle vostre linee di navigazione e con l’occasione ringrazio il Presidente Salvatore Lauro che da anni ha agevolato i volontari in tal senso.

Il personale volontario quali autisti ed infermieri di questa Associazione sta donando la propria vita in questa fase emergenziale sanitaria e senza di loro il servizio 118 si sarebbe bloccato mentre grazie a tutti loro quali infermieri, autisti soccorritori e medici che non hanno avuto paura, assicurano h 24 gli interventi di soccorso, noi li chiamiamo gli Angeli volanti e sono sempre in corsa per la Vita.

Un grazie di cuore e che il Signore vi illumini e ve ne renda merito.”