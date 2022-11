Rosa Iacono: “Lettera aperta in occasione del 4 novembre giornata delle forze armate e dei caduti di tutte le guerre”

Rosa Iacono | Mi chiamo Lucia Rosa Iacono e sono nata il 10 dicembre del 1947 nella zona della scuola elementare a Fontana. Qui ho frequentato le scuole elementari che, allora, in mancanza di un edificio scolastico, si svolgevano in case private che le famiglie mettevano a disposizione per dare l’istruzione a noi piccoli ed aiutarci a farci crescere. Ho sempre vissuto a Fontana, mi sono felicemente sposata con l’uomo della mia vita e non tutti hanno la fortuna di sposarsi, come è accaduto a me, con un grande amore. Dopo il matrimonio, per seguire le sorti di mio marito, trasferito per lavoro in Liguria, mi dovetti allontanare non senza sofferenze, dalla mia famiglia e dal mio Paese, Fontana.

Il 7 settembre del 1974 è nato il mio primo figlio Leonardo, due anni dopo nacque il secondo, Maurizio, ma, a causa del fatto che venni trascurata al momento del parto, mio figlio subì gravi danni al cervello, ha vissuto 26 anni e 6 mesi ma non parlava e non si reggeva, era un celebroleso.

Non ho mai pensato ad un castigo del Signore, anzi, avevo ricevuto un dono. Il Signore aveva scelto me ed io, partendo dalla mia sofferenza, sentivo di fare qualcosa per gli altri e così, assieme al mio grande amore Cristofaro, che faceva servizio nella Finanza a Genova, pensammo di tornare a mio Paese, a Fontana. Tornata al Paese, non c’era niente per curare questi bambini portatori di Handicap che anzi, venivano considerati la vergogna della famiglia. E’ stato così che, insieme ad altri genitori, ho pensato di far capire agli altri e alle istituzioni locali, il problema dei diversamente abili. Intanto, sempre pensando al mio Paese, Fontana, piccolo, indifeso ed abbandonato, fuori dallo sviluppo turistico che stava avendo la nostra isola e con tanti problemi da risolvere mi battei per fare istituire la Guardia Medica che ha fatto servizio per due anni.

Nel 1987, ho fondato, assieme ad altri genitori, l’Associazione portatori di Handicap Isola d’Ischia, che poi più tardi è diventata A.D.I. (Associazione Disabili Ischia) della quale sono tuttora Presidente con sede a Fontana.

Nel 1997, sempre con l’intento di dare più servizi alla nostra piccola comunità, ho fondato l’Associazione CROCE ROSA ISCHIA SOCCORSO che dal 2000 sta svolgendo il Servizio di Emergenza 118. Il servizio si svolgeva presso la Clinica san Giovan Giuseppe ad Ischia ed io, segnalai ai vertici dell’ASL di istituire una Postazione a Fontana per meglio servire la popolazione della parte alta dell’isola e ciò mi fu acconsentito. Ho messo a disposizione la mia casa, ma questo non tutti lo hanno capito, a partire dai miei compaesani, ma non voglio fare polemiche, voglio soltanto dire che tutti quelli, fontanesi innanzitutto ed altri, che hanno bussato alla mia porta, hanno ricevuto accoglienza e sussidio.

Altra cosa, per la quale mi sono battuta è stata l’istituzione di Villa Mercede a Fontana. La signora Irene Mezzadra aveva venduto un albergo e voleva realizzare una casa per Anziani, ma la cosa si era bloccata per la burocrazia per quasi 10 anni. Mi sono spesa tanto, anche andando in televisione sulla rete nazionale ad Uno Mattina per due volte. Poi l’ASL ha comprato la struttura ed è stata terminata nel mio Paese. In ultimo, abbiamo pensato di regalare al comune di Serrara Fontana, al mio Paese, un defibrillatore sempre per aiutare chi ne avrebbe bisogno soprattutto i nostri compaesani.

Un pensiero va a tutti i caduti di tutte le guerre soprattutto di quella in corso in Ucraina che sta portando morte, distruzione e Disabilità a tane persone, bambini compresi. Un grazie di cuore alla nostra sindaca, Irene e a tutta l’Amministrazione Comunale e alle Forze Armate, consentitemi, a tutti i volontari, perché, senza di loro non avrei potuto fare tutto questo. GRAZIE, GRAZIE, ANCORA.