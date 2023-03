Rosa Iacono: «Le donne sono al potere e dimostrano tutto il loro valore»

Rosa Iacono, presidente delle Associazioni Disabili Isola d’Ischia e Croce Rosa Ischia Soccorso, ha partecipato alla manifestazione svoltasi al Polifunzionale di Fontana in occasione della Festa della Donna.

Il suo intervento è stato incentrato sull’attualità di un momento che mai come prima vede le donne al comando nel nostro Paese, ma anche protagoniste di terribili tragedie.

«Oggi la donna ha raggiunto non dico il massimo, ma ci siamo ormai vicini. Non si era mai visto prima, ma ora, dopo tanti anni, nel nostro comune una donna è diventata sindaco: la dott.ssa Irene Iacono. Per la prima volta, al governo dell’Italia vi è una donna come presidente del Consiglio, la dott.ssa Giorgia Meloni, che si sta facendo onore in tutto il mondo. Per la prima volta, vi è una donna come presidente della Corte Suprema di Cassazione: la dott.ssa Margherita Cassano.

La donna, in tutti questi anni, ha dimostrato di valere quanto l’uomo e forse anche di più.

Noi delle Donne potremmo dire tante cose e raccontare tante storie che non basterebbe un libro grande come la Bibbia per scriverle tutte.

Tante sono state le lotte che le donne hanno combattuto e stanno ancora combattendo, come stanno facendo le donne iraniane e afgane per conquistare i diritti elementari che loro ancora non hanno.

Ma, in questo giorno, voglio ricordare e far riflettere un po’ tutti che per noi donne vi è un problema grande quanto il mondo che gli uomini non hanno: la donna è costretta a fare delle scelte che comportano dolori e sacrifici che, purtroppo, non tutte riescono a fare, ma non per colpa loro.

Infine voglio ricordare quelle decine di mamme che, nel naufragio avvenuto in Calabria qualche giorno fa, hanno perso la vita per dare un avvenire migliore ai loro figli e che non ci sono riuscite anche forse per colpa nostra. A loro e a tutte le donne che per fare il loro dovere hanno perso la vita chiedo di dedicare un lungo e doveroso applauso».