Rosa Iacono insignita dell’onorificenza. Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica!

Onore al merito. Dopo quarant’anni di servizio a favore della comunità, ancora oggi con immutata tenacia nonostante i problemi di salute, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito a Rosa Iacono l’onorificenza di Cavaliere dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Il riconoscimento le verrà consegnato domenica 2 giugno a Napoli in occasione della Festa della Repubblica. E sicuramente pochi lo meritano più della presidente delle Associazioni A.D.I. (Associazione Disabili Ischia) e Croce Rosa Ischia Soccorso. La prima venne fondata da Rosa nel 1987, per dare un valido sostegno alle famiglie dei portatori di disabilità; la seconda dieci anni dopo, mettendo a disposizione della parte alta dell’isola il presidio del 118 a Serrara Fontana.

Una vita dedicata ad alleviare le sofferenze e i disagi dei meno fortunati, portatori di handicap e malati. Partendo da un dramma personale (un figlio gravemente disabile), questa donna forte e sempre dinamica che a dicembre prossimo compirà 77 anni ha deciso di trasformare la sua esperienza personale in una battaglia a favore degli altri. E non si contano le iniziative poste in essere in tutti questi anni, i progetti andati a buon fine e quelli “arenatisi” per colpe della politica e delle istituzioni. A Rosa Iacono si deve la battaglia per la realizzazione della Rsa Villa Mercede a Fontana.

Negli anni ’90 si era attivata per la realizzazione della vasca terapeutica per disabili nella piscina comunale di Ischia. Un progetto “in stallo” per responsabilità altrui e su cui di recente ha lanciato l’ennesimo appello affinché possa essere realizzato. Per 28 anni, nella ricorrenza dell’Epifania, insieme ai suoi volontari ha fatto visita agli ammalati e agli anziani delle strutture sanitarie isolane e solo quest’anno ha dovuto rinunciare proprio per motivi di salute. Nel 2022, in occasione della celebrazione del IV Novembre, donò al Comune di Serrara Fontana un defibrillatore a testimonianza dell’amore che la lega al suo paese. Ma le iniziative “targate” Rosa Iacono non si contano e sarebbe impossibile elencarle tutte. In ogni circostanza in cui si palesa un torto o una discriminazione nei confronti dei più deboli, ma anche un disservizio che colpisce l’intera comunità o un evento drammatico, lei fa sentire alta la sua voce, rammentando a istituzioni e politici i loro doveri. E adesso è arrivato il riconoscimento del Capo dello Stato. “Era ora!”, potremmo dire.

LA COMUNICAZIONE DEL PREFETTO

A dare la notizia, comunicandola in particolare ai sindaci isolani e alle autorità civili e militari, sono stati i Direttivi dell’A.D.I. e della Croce Rosa: «Siamo lieti di comunicare alle Signorie Vostre che la signora Rosa Iacono, Presidente e Fondatrice delle Associazione Disabili Ischia (A.D.I) e Croce Rosa Ischia Soccorso, è stata insignita dal Signor Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella dell’onorificenza di Cavaliere dell’“Ordine al Merito della Repubblica Italiana”.

La distinzione onorifica le sarà consegnata domenica 2 giugno 2024 in Piazza del Plebiscito a Napoli, alla presenza di pubbliche autorità nel corso della cerimonia celebrativa della Festa della Repubblica Italiana.

Tutti noi, Soci e Componenti il Direttivo delle due Associazioni da Lei fondate e presiedute, siamo vivamente orgogliosi e fieri di partecipare, a tutta la comunità dell’intera isola d’Ischia, la bella e prestigiosa notizia».

La comunicazione “ufficiale” a Rosa Iacono è giunta dal prefetto di Napoli Michele di Bari: «Gentilissima, il Signor Presidente della Repubblica, con proprio decreto, Le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell'”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”. Nel formularLe i più vivi rallegramenti, La invito a partecipare alla cerimonia celebrativa della Festa, della Repubblica, che avrà luogo, in questo capoluogo, il prossimo 2 giugno alle ore 10.30 in Piazza, del Plebiscito, nel corso della quale, alla presenza di pubbliche autorità, Le sarà consegnata la distinzione onorifica». Conoscendola, questo riconoscimento non rappresenterà per lei assolutamente motivo di vanto, ma certamente la soddisfazione di vedere riconosciuto il proprio impegno le infonderà se possibile ancora maggiore forza ed entusiasmo per continuare le sue battaglie con la grinta di sempre. Cavaliere Rosa, meritavi questo e di più e l’isola intera ti ringrazia!