Rosa Iacono, in ricordo di Riccardo D’Ambra

Rosa Iacono, presidente dell’Associazione Disabili Ischia e della Croce Rosa, ha scritto un bellissimo ricordo di Riccardo D’Ambra, importante figura isolana scomparso di recente.

“Caro Riccardo, sembra ieri che hai suonato al campanello della mia casa, ti ho aperto con stupore, non ci vedevamo da mesi.

Volevi farmi un’intervista, avevi portato la telecamera, dovevi fare una conferenza alla scuola Alberghiera e parlare con gli alunni come solo tu sapevi fare con il cuore aperto e l’animo generoso di donare agli altri ciò che con sacrificio a tua volta avevi imparato. Mi facesti parlare della semina, della raccolta del grano, di cosa facevamo con la paglia e di tante altre faccende della nostra vita contadina. Poi abbiamo ricordato i vecchi tempi e i tanti episodi che ci hanno coinvolti insieme nelle tante battaglie condotte sulla nostra isola per la difesa dei diritti umani e della solidarietà verso i più deboli.

Quante volte mi sei stato vicino con la tua sensibilità e il grande senso di collaborazione che hanno fatto di te un grande personaggio nell’intera isola.

Per me è stato un giorno meraviglioso che non dimenticherò facilmente. Mi salutasti dicendomi che ci saremmo dovuti rivedere. “Ti farò sapere” mi hai detto e mi hai regalato il calendario con tutta la “ciurma” come amavi chiamare la tua numerosa e meravigliosa famiglia della quale a ragione eri un marito, padre e nonno orgoglioso.

Ci hai lasciato tutti senza parole e con un nodo alla gola. L’isola tutta sentirà la tua mancanza. Ma si sa, i disegni di Dio non li dobbiamo ne possiamo discuterli.

A te, un arrivederci nel giardino del Signore e un abbraccio forte e commosso a tutta la tua ciurma.“