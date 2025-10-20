Rosa Iacono: «I tutori dell’ordine danno la vita per difenderci»

La morte dei tre carabinieri nell’esplosione del casolare a Castel D’Azzano in provincia di Verona ha suscitato dolore in tutta Italia.

Rosa Iacono ha deciso di concretizzare questo sentimento esprimendo solidarietà all’Arma e a tutte le forze dell’ordine, richiamando anche altre recenti circostanze in cui le manifestazioni di protesta sono sfociate in un attacco ai tutori dell’ordine.

La nota viene indirizzata al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ai ministri interessati, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica, ai sindaci dei Comuni dell’isola d’Ischia, al Commissariato della Polizia di Stato, ai Comandi isolani dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del Circomare, nonché al Vescovo Villano.

Scrive la presidente delle Associazioni Disabili e Croce Rosa Ischia Soccorso: «Ogni singolo Tutore dell’Ordine, che sia carabiniere, poliziotto, finanziere o altro, all’inizio del proprio Servizio, giura solennemente di difendere e salvaguardare lo Stato, la Nazione e la Patria. Ma chi sono queste entità apparentemente astratte, spesso questo noi ce lo dimentichiamo.

Lo Stato, la Nazione, la Patria siamo tutti noi cittadini: circa 60 milioni di individui, ognuno con i propri problemi, le proprie preoccupazioni, i propri pensieri che spesso ci portano a sbagliare usando violenza gli uni contro gli altri. Tutti i giorni dell’anno, in ogni parte del nostro territorio si registrano episodi di violenza per i quali viene richiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Questi uomini e donne, carabinieri, poliziotti, vigili o altri, vengono allertati e in tutte le ore intervengono per difenderci dai malintenzionati, ma spesso, come è successo a Valerio, Davide e Marco, la sera non fanno ritorno a casa e non rivedranno mai più i loro cari lasciando mogli, figli e genitori nella disperazione più atroce.

Vi è troppa indifferenza da parte di noi cittadini nei confronti delle Forze dell’Ordine. In questi ultimi tempi, sono troppi gli episodi di attacco alle Forze dell’Ordine durante manifestazioni di protesta. Le manifestazioni e le proteste dei cittadini sono sempre legittime in uno stato democratico quale è il nostro ma non devono mai sfociare in atti di violenza contro le Forze dell’Ordine che stanno lì per difendere il diritto di tutti.

Tutte le Forze dell’Ordine fanno parte delle nostre famiglie, si rispettano fra loro e si vogliono bene: uno per tutti, tutti per uno. Noi tutti cittadini li dobbiamo rispettare ed avere fiducia in loro perché con la loro opera ci permettono di vivere in maniera libera e serena.

Viva i carabinieri, i poliziotti e tutte le Forze dell’Ordine che dedicano la loro vita per gli altri. Viva loro e viva l’Italia: che il Signore li protegga sempre».