Rosa Iacono e la problematica del CoronaVirus a Ischia

Rosa Iacono, sempre in prima linea per la difesa di diritti fondamentali per noi isolani e non, ha inviato una precisa nota riguardo la problematica del Coronavirus e il caso rinvenuto sulla nostra isola.

“La sottoscritta IACONO Lucia Rosa, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione Disabili Isola d’Ischia nonché Croce Rosa Ischia Soccorso con n. 3 postazioni del 118 regionale, in relazione alla problematica in oggetto, faccio presente quanto segue:

“ Si è parlato e si parla tanto, tanto ma, come al solito, i fatti sono stati pochi, pochi!

Quando i Sindaci avevano fatto un’Ordinanza ‘che si doveva fermare il Turismo, avevano valutato bene quello che poteva succedere.

E’ stata tanto criticata la signora Teresa alla quale, a mio avviso, bisogna darle una medaglia per aver avuto il coraggio, da sola, di fare quello che ha fatto, mi dispiace di non averla sentita!

A tutte le Agenzie turistiche e ai vari albergatori rivolgo il mio pensiero di persona che ignora a fondo i risvolti che la situazione potrà prendere ma, ma sono fermamente convinta che ogni persona deve tutelare non solo se stessa ma anche chi incontra, e ciò nell’interesse di tutti, e su questo non c’è nulla da dire!

Però, visto che siamo un’isola che vive di turismo, ci dobbiamo appunto tutelare. In merito a ciò, gli albergatori e le Agenzie turistiche non devono aspettare le disdette dai clienti, ma bensì avrebbero dovuto informare i turisti che hanno prenotato che la loro prenotazione veniva solo spostata che non avrebbero perso alcun anticipo a causa del problema virus.

TUTTO QUESTO NON DURERA’ PER ETERNO!

Abbiamo superato tanti episodi e sono convinta che anche questo sarà superato, ma purtroppo con tanti danni!

Noi isolani non abbiamo mai rifiutato nessuno, il turismo è, e sarà il nostro pane quotidiano ed il gesto tentato dai Sindaci e dalla signora Teresa voleva essere solo una precauzione! Era un mettersi, spontaneamente in quarantena, adesso invece, ci metteranno loro in quarantena.

Chi il Signore ci benedica tutti.”