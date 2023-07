Rosa Iacono: “Denuncio la mancanza di posteggi per trasbordo dei diversamente abili nelle aree portuali”

Da sempre a difesa dei diritti dei diversamente abili e dei più deboli, Rosa Iacono nella propria qualità di presidente dell’a.d.i. (associazione disabili ischia), avendo appreso del grave e vergognoso episodio verificatosi in Piazzale Trieste del comune di Ischia, relativamente al divieto (come mostrato da un cartello) di fermata per consentire il trasbordo auto di un giovane portatore di handicap, ha scritto una forte nota alle autorità competenti.

“Sento l’assoluto bisogno di esprimere tutta la mia rabbia a collera per quanto è accaduto e, allo stesso tempo, denuncio a gran voce la mancanza di parcheggi o luoghi di trasbordo da e per gli aliscafi per persone diversamente abili.

Voglio porgere una domanda ai responsabili del comune di Ischia: “come si può fare turismo in questo modo?” non solo non stiamo andando avanti nel risolvere questa problematica ma, addirittura, stiamo tornando indietro di decenni. Chiedo un urgente intervento dei responsabili e di essere messa a conoscenza, al più presto, dove sono stati realizzati i parcheggi dei diversamente abili, altrimenti sarà costretta a rivolgersi a chi di competenza alla regione. In ultimo, sento il dovere di rivolgermi all’autista dei mezzi ncc che in modo inurbano e cafonesco ha intimato all’altro autista che trasportava il giovane diversamente abile di spostarsi senza permettergli la dovuta sosta… questo atto è un’ulteriore vergogna per tutti noi isolani”.