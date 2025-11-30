Rosa Iacono: «Demolizioni? Mi vergogno di essere cittadina italiana»

E siamo a dodici. Tanti sono finora gli appelli di Rosa Iacono contro le demolizioni degli abusi di necessità. La presidente di Adi e Croce Rosa Ischia Soccorso, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, stavolta si rivolge al presidente del Consiglio Giorgia Meloni non nascondendo l’amarezza e la rabbia per non aver ricevuto finora alcuna risposta.

L’oggetto è sempre il medesimo, ovviamente: «Fermare gli abbattimenti per l’abusivismo di necessità – “Fermare al più presto le ruspe” – 12mo appello con preghiera di urgente riscontro». E la nota è ancora una volta indirizzata anche al Presidente della Repubblica, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica di Napoli, ai sindaci dei Comuni isolani, ai responsabili delle forze dell’ordine e al Vescovo.

Una nota dai toni ancora più forti, come detto, che segnala anche, come caso “esemplificativo”, l’ultimo dramma della demolizione a Chiummano nel comune di Barano: «Gentile Presidente, onorevole Giorgia Meloni,

questo è il dodicesimo appello che mi appresto ad inviarle riguardante l’argomento in oggetto e devo dirle che sono estremamente delusa e scoraggiata, non avrei mai immaginato un comportamento così ignobile da parte di tutto il suo staff.

Non penso e non voglio credere che i suoi collaboratori non l’abbiano mai informata di questo problema che sta assillando tante famiglie dell’isola d’Ischia e di tutto il circondario flegreo.

Il primo appello gliel’ho rivolto il 10 gennaio 2025, da allora è trascorso quasi un anno, sono arrivata al dodicesimo intervento e nulla è successo, niente è cambiato, non è arrivato un benché minimo riscontro.

Mi vergogno di essere cittadina italiana, non riesco a capire come mai, con tanti problemi che affliggono buona parte dei cittadini – il carovita, la mala sanità, la disperazione di non potercela fare a vivere ed assicurare un tetto ai propri figli – le istituzioni, Regioni, Comuni e magistratura si stanno così accanendo contro dei poveri cittadini che per motivi di necessità hanno costruito abusivamente piccoli alloggi già da oltre 10, 20 o 30 anni, nei quali vivono anziani, bambini, disabili e che, da un momento all’altro si vedono buttati fuori dalle loro abitazioni perché devono essere demolite.

Tra l’altro molte di queste famiglie, con grandi sacrifici economici, hanno ottemperato al pagamento dei diritti di sanatoria ed ottenuto la sanatoria stessa.

Si parla molto in questi giorni di violenza nei confronti di donne e bambini, ma l’avvento di queste ruspe, che altro è, se non abuso ed una grave violenza nei confronti di queste famiglie?

Riporto il caso di una famiglia di Barano d’Ischia composta da due persone anziane di 80 anni cui hanno comunicato l’abbattimento entro la fine di questo mese. A causa di ciò, l’anziano capofamiglia è stato colto da infarto ed è tuttora in ospedale, come si può leggere dagli articoli di stampa locali che allego alla presente lettera.

FERMATE QUESTO SCEMPIO!!

Nei precedenti appelli avevo scritto che sarei venuta a Roma a fare lo sciopero della fame, ma, purtroppo le mie condizioni di salute non me lo hanno permesso.

Vi prego di bloccare questi abbattimenti, state creando nuovi disagi e povertà.

L’indifferenza è una brutta malattia, di fronte a tali accadimenti non ci si può girare dall’altra parte, ma agire.

Mi auguro che il presidente Mattarella, persona corretta ed autorevole come Lei, possa intervenire nella questione e suggerire un rimedio che fermi le ruspe.

Resto in attesa di una vostra doverosa ed urgente risposta.

Vi saluto cordialmente augurando che il Signore vi illumini nelle vostre decisioni e vi protegga sempre».