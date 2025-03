Rosa Iacono: «Demolire le case della povera gente significa far fallire la Costituzione»

E siamo a sei! Rosa Iacono ha rivolto l’ennesimo appello, appunto il sesto, al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al presidente della Repubblica, al presidente della Regione Campania, al prefetto di Napoli, al procuratore della Repubblica di Napoli, ai sindaci dei Comuni isolani, ai responsabili delle forze dell’ordine e al Vescovo. Chiedendo ancora una volta di «fermare gli abbattimenti per l’abusivismo di necessità. “Fermare al più presto le ruspe”» e sollecitando un riscontro.

La presidente di Adi e Croce Rosa, dopo aver ricordato anche stavolta di essere Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana), scrive: «Carissima Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri e Capo del Governo, in relazione al problema in oggetto, questo è il sesto appello che ti rivolgo, mi sono apprestata a farlo perché occorre intervenire subito con urgenza per fermare le ruspe e gli abbattimenti delle case oggetto di abusivismo di necessità, però vedo che non avete nessuna intenzione di intervenire e fermare questa ennesima tragedia.

Il Procuratore della Repubblica di Napoli, dott. Nicola Gratteri è molto severo e mi hanno detto che lui non ammette ripensamenti, fa rispettare la Legge, ma, a volte, una persona che si trova ad un posto di responsabilità, deve agire e prendere delle decisioni anche se non vorrebbe. Però, quando si vede che si sta sbagliando andando a danneggiare la povera gente, si deve avere il coraggio di mettere in discussione talune precedenti decisioni ed affrontare il problema con la dovuta pacatezza che il caso richiede.

Abbiamo tanta fiducia nel dottor Gratteri per quanto sta facendo alla Procura di Napoli, però deve avere il coraggio di affrontare l’argomento con chi di dovere. Non è possibile che, dopo tanti anni di sacrifici e stenti venga demolita una casa costruita per vera necessità familiare.

La casa è un diritto sancito dalla Costituzione Italiana, al governo abbiamo persone che sono sensibili, che si adoperano per il lavoro, per le industrie e per tutti i problemi della povera gente che ha difficoltà ad arrivare a fine mese. In Italia vi sono una infinità di problemi, ad esempio il provvedimento “Salva Milano” doveva salvaguardare 1900 famiglie che, dopo aver partecipato alla costruzione di alloggi per necessità familiare, si trovano attualmente senza casa.

Per non parlare della nostra Regione Campania, che si trova in una situazione molto delicata a causa della sismicità dell’area flegrea e delle problematiche dell’area vesuviana che stanno creando migliaia di sfollati; nella nostra isola di Ischia a causa di frane e terremoti si sta allontanando anche il turismo e noi che viviamo soprattutto di turismo stiamo già vivendo un momento di grossa crisi. In tutto questo, per far rispettare le leggi, colpiamo chi si è costruito la casa e non ha dato fastidio a nessuno, mandiamo le ruspe e buttiamo famiglie in mezzo alla strada. Questa non è giustizia! Questo non è applicare la Costituzione ma farla fallire nei suoi principi.

DEMOLITA LA CASA DI UNA VEDOVA

«Quando, qualche anno fa, definii gli uomini delle Istituzioni dei veri e propri “cavolfiori” non mi sbagliavo. Molti di loro stanno lì a riscaldare le sedie, a litigare per un nonnulla e non si preoccupano effettivamente dei veri bisogni dei cittadini che li hanno votati per essere difesi e tutelati nei propri diritti. Tutto ciò è veramente vergognoso, lasciatevelo dire da una persona ignorante quale sono che non ha avuto la possibilità di studiare, ma che è stata sempre in mezzo alla gente, soprattutto vicino ai più bisognosi.

Cara Giorgia, ti rinnovo la stima per quanto stai facendo finora, ma ancora una volta ti chiedo, a nome di tutta la cittadinanza, di chiudere questa brutta pagina riunendovi tutti, Comuni, Regione e governo: fate un tavolo di lavoro e trovate una giusta soluzione mettendo fine a questa brutta storia che rappresenta per tutti un fallimento contro i diritti dei cittadini difesi dalla nostra stessa Costituzione. Pochi giorni fa, le ruspe hanno buttato a terra la casa di una vedova che viveva con un disabile costruita circa 30 anni fa.

Fermate le ruspe, il Signore ve ne renderà merito. Come cittadina, vi chiedo e vi imploro una risposta. Io non sto bene in salute, ho avuto quattro infarti, non mettetemi nelle condizioni di venire a Roma a fare lo sciopero della fame. Con fiducia e stima, aspetto un riscontro con un provvedimento ad hoc. Che il Signore vi illumini nelle vostre decisioni e vi protegga sempre».