Rosa Iacono: «Attenti alle truffe, non fate entrare nessuno in casa!»

Rosa Iacono, presidente delle Associazioni Disabili e Croce Rosa Ischia Soccorso, interviene su un problema che sta diventando sempre più emergenza, come hanno dimostrato i tanti episodi verificatisi soprattutto la scorsa estate: le truffe agli anziani. Infatti nella qualità di presidente dell’A.D.I., qualche giorno fa ha partecipato ad un incontro, tenutosi nella Sala Parrocchiale di Fontana, con il maresciallo dei carabinieri di Barano Angelino. Tema dell’incontro era proprio “Truffa agli anziani da parte di malintenzionati”.

Rosa Iacono riferisce dunque quanto discusso in quella sede per mettere ancora una volta in guardia tutte le persone fragili e indifese, soprattutto gli anziani: «Il maresciallo è stato molto esauriente e professionale, spiegandoci come avvengono queste truffe e come possiamo difenderci per non incorrere nelle trappole e nei tranelli che questi furfanti tentano ai danni di persone sole e indifese, soprattutto anziani e diversamente abili.

In genere si presentano con una telefonata nella quale spaventano l’anziano con delle falsità, ad esempio riferendo che un loro nipote o figlio o altro appartenente alla famiglia è in difficoltà economiche e non riesce a fronteggiare una situazione di debito perché ha esaurito il suo conto in banca e sta per essere denunciato. Spesso si presentano come direttori della filiale bancaria che avvertono i familiari della situazione di disagio del loro parente, che ha vergogna di chiedere aiuto in famiglia. Avvertono quindi che passerà per il loro domicilio un incaricato della banca che incasserà il loro contributo e gli rilascerà anche una ricevuta di versamento.

Altre volte, invece, avvisano, falsamente, che la proprietà della famiglia è stata messa sotto sequestro giudiziario con il pericolo che anche la loro proprietà possa subire delle conseguenze, per cui conviene aiutare il proprio parente in difficoltà per non perdere la loro stessa casa.

Sono tanti gli argomenti che questi malfattori riescono a trovare pur di richiedere soldi in contanti e truffare dei poveri anziani puntando soprattutto sulla loro emozione e sulle loro scarse abilità nell’uso del telefonino o di altri strumenti informatici.

Si raccomanda quindi, anche se si riceve una chiamata telefonica, di prendere tempo, di non agitarsi e perdere la calma. Avvisare le Forze dell’Ordine e/o altri parenti prossimi, ma soprattutto non far entrare nessuno in casa se non lo si conosce. Fino a poco tempo fa, queste truffe avvenivano solo nelle grandi città, ma da qualche tempo si stanno verificando anche nei piccoli centri e anche sulla nostra isola. Noi siamo contadini, abbiamo le scarpe rotte ma il cervello fino, perciò stiamo attenti e non ci facciamo ingannare da questi delinquenti».