Rompiamo il silenzio per Gaza. Villano: “Non abituiamoci alla guerra”

Domenica sera, 27 luglio, alle ore 22, le campane di Ischia e Pozzuoli hanno spezzato il silenzio estivo con un messaggio di pace. A quell’ora, decine di chiese hanno fatto risuonare i propri bronzi in risposta all’invito del Vescovo Carlo Villano, che ha scelto di aderire alla campagna nazionale “Disertiamo il silenzio”, promossa da intellettuali, associazioni e realtà ecclesiali per tenere accesi i riflettori sulla crisi umanitaria in corso nella Striscia di Gaza.

Non si è trattato di un semplice gesto simbolico, ma di un atto pubblico di testimonianza, rivolto a credenti e non, per scuotere la coscienza collettiva. “Il senso profondo di questa iniziativa è chiaro: non abituarci alla violenza, non abituarci alla guerra” ha affermato Monsignor Villano, offrendo parole di forte impatto morale e spirituale.

“È un appello a non cedere all’assuefazione, a non lasciarci sopraffare dall’indifferenza – ha aggiunto – ma a mantenere viva l’attenzione su quanto accade a Gaza, dove migliaia di persone innocenti continuano a perdere la vita”. Le sue parole sono rimbalzate tra le navate e le piazze, mentre le campane suonavano all’unisono, segnando un tempo diverso, sospeso tra dolore e speranza.

«Far tacere le armi è, oggi più che mai, un atto di umanità. È un modo per ritrovare quella dignità, quell’umanità che, in troppi momenti, sembrano smarrite.»

Il Vescovo ha voluto riportare al centro le storie umane, i volti dimenticati dai bollettini di guerra. “Pensiamo alle tante donne rimaste sole, ai bambini, a chi ha perso un marito, una moglie, un figlio. Pensiamo a chi vive ogni giorno immerso nel dolore e nella paura”. Parole pronunciate con la sobrietà di chi non cerca effetti, ma scosse interiori. “Far tacere le armi è, oggi più che mai, un atto di umanità. È un modo per ritrovare quella dignità, quell’umanità che, in troppi momenti, sembrano smarrite”.

Nel cuore dell’estate, sull’isola affollata di turisti e bagnanti, la voce della Chiesa ha indicato una direzione controcorrente. “Questa iniziativa vuole essere anche un segno concreto di speranza” ha spiegato Villano. “Un segno in una terra speciale, la Terra Santa, dove la Parola si è fatta carne, dove il Verbo si è incarnato”.

«Non abituarci alla violenza, non abituarci alla guerra: è un appello a non cedere all’indifferenza.»

Il riferimento alla Palestina come luogo di origine della fede cristiana ha assunto un significato profondo: “È da lì che vogliamo far ripartire la speranza: la speranza che, nonostante tutto, la pace sia ancora possibile; che due popoli, nonostante ferite e tensioni, possano davvero vivere insieme, in pace”.

Ma l’iniziativa non si è limitata a un’attenzione verso l’altro: è stata anche una chiamata a rimettere in discussione la nostra quotidianità distratta. “Per noi cristiani, e per tutti i cittadini, qui in Italia, nella nostra Isola, nelle nostre diocesi, tutto questo rappresenta anche un invito ad alzare lo sguardo, ad aprire il cuore”.

L’eco delle campane, che ha attraversato le vie silenziose di molte parrocchie, ha voluto rompere proprio quel confine tra ciò che ci riguarda e ciò che consideriamo distante. “Viviamo spesso concentrati sulle nostre questioni quotidiane, ma non possiamo permettere che i nostri occhi si fermino solo sulle mura di casa nostra”.

Infine, un appello che è anche visione per il presente: “Oggi più che mai abbiamo bisogno di un respiro universale. Abbiamo bisogno che i nostri occhi, le nostre orecchie, il nostro cuore sappiano guardare oltre, sappiano abbracciare il mondo intero. Solo così potremo sentirci veramente parte di una sola umanità”.

E così, da un’isola del Mediterraneo, il suono delle campane si è trasformato in un ponte. Un ponte fatto di memoria, compassione e invito alla pace. Un gesto semplice, ma necessario, per non cedere alla tentazione di pensare che la guerra, altrove, non ci riguardi.