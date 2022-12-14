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Roma. Belfiore “Città sicura, c’è attenzione al disagio”

Redazione Web
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“La prevenzione sarà un tema sul quale continueremo a lavorare in maniera più incisiva facendo squadra con tutte le altre istituzioni. Gli ultimi episodi sono fatti imprevedibili, verto bisogna avere sempre più attenzione” ha detto il neo Questore di Roma Carmine Belfiore.
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