Rogo a Lacco Ameno. Carbonizzati due scooter

Notte di fuoco a Lacco Ameno. Scooter in fiamme sulla via Provinciale Lacco -Fango. Non si tratta di un episodio isolato. Ora si fa più insistente l’ipotesi di atti delinquenziali. A febbraio era finita in fumo un’ auto, nello stesso punto, ed appartenenti allo stesso soggetto propietario dei due ciclomotori ridotti in cenere questa notte . Sul posto anche i Carabinieri per gli interventi di rito. Non si registrano feriti. Eppure si tratta di un episodio che avrebbe potuto avere esiti ben più gravi. Gli scooter erano parcheggiati vicino a due bombole di gas. Solo il caso ha voluto che si evitasse la tragedia. La vicenda merita la dovuta attenzione.

Il paese da tempo si e’ fatto scenario di casi, quanto meno strani, di “roghi stradali”. Non è la prima volta, infatti, che accadono episodi analoghi a Lacco Ameno, soprattutto in questa zona poco distante dalla 167 e per giunta agli stessi proprietari. A febbraio questo ultimi avevano perso una Smart parcheggiata fuori la propria abitazione. Proprio qui,pochi mesi fa , finirono in fiamme cinque vetture anche all’epoca la dinamica e le cause non furono mai chiarite. Ironia della sorte quelle vetture bruciate vengono rimosse oggi, 21 marzo, al termine di una lunghissima perizia investigativa. Così come non sono state mai chiarite le cause dei roghi di auto al centro del Paese su via Cristoforo Colombo e su Via Pannella in particolare . In diverse di queste circostanze finirono bruciate delle auto modello Smart. Resta comunque da chiarire la causa è le dinamiche dell’incendio registratosi questa notte. Sul caso indagano le autorità .