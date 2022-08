Rocco Hunt conquista Ischia: “Nu juorno buono l’ho scritta qua”

Era il 2016 e Rocco Hunt non era ancora l’icona che è oggi. Un messaggio territoriale forte e chiaro che viene raccontato in un flow di ritmo e voce e che coinvolge. Era il 2016 e per Rocco il concerto era ancora una storia tra “fratelli”. L’eco di “nu juorn buon” non si è ancora spento e le esperienze in duetto lo hanno reso ancora più moderno e diciamocelo: “Non è cioccolata”

Al Negombo, l’altra volta, aveva detto: “per me non siete fan ma fratelli! É come se questo sogno lo stessimo vivendo tutti quanti insieme e questa storia sono sicuro durerà ancora tanto tempo ancora”. L’altra sera ha aggiunto che proprio ad Ischia ha scritto la canzone che ha vinto il Festival di San Remo: “nu juorn buon”.

Ma il vero racconto di chi è Rocco Hunt, senza parole, è quello che regala il reportage di Franco Trani. Dal porto allo stage: un unico grande affetto. “E’ caramello”