Roccella “Natalità è questione di sistema, non di bonus”

ROMA (ITALPRESS) – La natalità è “una questione di sistema, non di un unico provvedimento nè di bonus”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, a “Porta a porta” in onda questa sera. “Non può essere solo lo Stato” a “creare un contesto favorevole alla famiglia e alla natalità: noi faremo la nostra parte e lo abbiamo fatto in vari provvedimenti, però bisogna coinvolgere tutti. Ad esempio c’è un’attenzione importante al welfare aziendale”, conclude.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).