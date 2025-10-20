Roberto Fico da Ischia: “Chi ha votato l’autonomia differenziata non può dare lezioni a nessuno”

Enzo Ferrandino, Giacomo Pascale, Irene Iacono, gli assessori Raffaele Di Meglio, Davide Laezza, Tilde Iacono, Lucio Poerio Iacono, Carla Tufano, i consiglieri comunali Alessandro Vacca, Gemma Lombardi, Salvatore Serpico, Michele Calise, Dario Iacono, Antonello Sorrentino e altri hanno fatto parte del codazzo che ha accolto Roberto Fico all’apertura della sua campagna elettorale al Bar Calise di Ischia. Una sala e una terrazza riempite “abbastanza” per il calibro del candidato alla presidenza della Regione, che dai comizi solitari con i grillini della prima generazione è passato a stringere mani e a dispensare pacche sulle spalle a tutto quel mondo dell’area sinistrata della politica campana sapendo che c’è un “grillino” ad avere l’ultima parola. Una sorta di vendetta postuma, verrebbe da dire, dopo anni di offese e discriminazioni politiche spesso fondate, altre frutto di prese di posizione.

L’incontro ischitano, comunque, è riuscito. Un po’ di gente c’era. C’erano i beneficiati del sistema isolano, i vecchi grillini che hanno ritrovato un motivo per farsi vedere in giro, c’erano risate, abbracci e, soprattutto, le presentazioni. Già: pensate un po’, il PD che deve presentarsi. Ma questa è la cifra con cui i “sinistrati” agiscono, con quella superbia e arroganza che non si capisce bene da chi venga loro concessa.

A parte questo, però, Roberto Fico è rimasto coerente. Certo, dalla famosa foto sull’autobus all’essere circondato da chi cerca uno scatto vicino al candidato presidente ne è passata di acqua sotto i ponti. Non tanto, però, se pensiamo che Gianluca Trani non ha perso tempo a riempire il telefonino di selfie. Ma questo, purtroppo, è il legname con cui si prova a costruire il futuro della Campania.

L’incontro, moderato dal corrispondente dell’ANSA Salvi Monti, si è aperto con una prima fase di “ascolto del territorio”. Dopo i saluti dei sindaci, al microfono si sono alternati alcuni rappresentanti del mondo associativo isolano. Una sorta di passerella dei “piccoli” che ha regalato all’appuntamento un tono diverso, quasi finto, se paragonato agli schemi soliti della politica. Ma, a voler essere sinceri, meglio una copia dell’originale che l’originale stesso.

Prima dell’incontro, durante il punto stampa, il candidato presidente Fico è stato chiaro, tracciando i confini della sua campagna elettorale che, almeno per Ischia, era già cominciata da qualche giorno, ma che ieri ha avuto il suo vero e proprio “via”.

Parte da Ischia questa avventura per Roberto Fico alla conquista della Regione Campania. Le motivazioni della scelta dell’isola?

“Perché noi crediamo, io credo, che le isole siano spesso un po’ dimenticate e quindi vanno attenzionate. Bisogna fare qui la campagna elettorale faccia a faccia con le persone, stare a contatto con i sindaci, perché quello che noi dobbiamo costruire nelle isole è un rapporto molto stretto con i primi cittadini, per capire fino in fondo le esigenze del territorio. È chiaro che conosciamo bene la necessità di migliorare i presidi sanitari, i trasporti, di lavorare con le compagnie marittime e affrontare i problemi legati al dissesto idrogeologico. Dobbiamo mettere in campo tante azioni concrete, insieme ai sindaci e alla popolazione”.

Ischia e Roberto Fico non è un incontro nuovo. Sappiamo che Procida occupa una parte importante del suo cuore, ma quanto è importante Ischia per lei?

“Ischia fa parte anche della mia infanzia e della mia gioventù, quindi è un’isola a cui sono legatissimo. È vero, sono molto legato anche a Procida, ma queste sono le isole del Golfo di Napoli e le sento profondamente mie. Sono sempre venuto qui, ho tanti amici e conosco molto bene questi luoghi. Ischia la conosco bene, la amo”.

L’appello dei vescovi campani è stato duplice: al voto, ma anche alla disponibilità a collaborare con chi guiderà la Regione. Il suo commento?

“Condivido pienamente la lettera dei vescovi, è un appello importante soprattutto a partecipare al voto. Quello che dico anche a tutti gli ischitani è di andare a votare. Votare è fondamentale. Non possiamo permettere che la partecipazione resti così bassa. La collaborazione con il mondo cattolico e con i vescovi ci sarà: potremo fare insieme grandi passi avanti, perché condividiamo molti temi legati alle persone più fragili, a chi vive ai margini, alla dignità del lavoro. Vogliamo un lavoro pulito, sano, che dia soddisfazione personale. C’è tanto da fare, e lo si può fare anche con il contributo della Chiesa”.

La candidatura è un punto di partenza. Immaginiamo già il dopo elezioni. Lei non è mai stato un uomo di mediazioni facili: come pensa di tenere insieme le diverse anime di una coalizione così variegata?

“Lo sto già facendo. Stiamo lavorando attivamente insieme, abbiamo costruito un programma importante che comprende anche le isole e le aree interne. L’importante è imparare a conoscersi e a rispettarsi. Sul tavolo ci devono essere sempre la lealtà e la correttezza nei comportamenti: se ci sono questi valori, si va verso il bene comune, sempre”.

Il vicepresidente Cirielli oggi ha detto che Fico non ha esperienza amministrativa né lavorativa. La campagna elettorale si accende. Come risponde a questa uscita?

“Non faccio polemiche, perché dobbiamo imparare a uscirne. Se stiamo dentro le polemiche, le persone smettono di ascoltare e non vanno a votare perché non capiscono il programma. Io mi concentro sui contenuti e su quello che dobbiamo fare. Se posso fare una critica politica, e non personale, alla destra meloniana, è che hanno votato l’autonomia differenziata. I parlamentari di Fratelli d’Italia hanno dato un calcio al Sud in nome della Lega Nord. Non possono dare lezioni a nessuno, da nessun punto di vista”.

Come giudica la scelta di Vincenzo De Luca di togliere il proprio nome dalla lista che lo sostiene?

“Non parlo di simboli, l’ho già detto. Parliamo di temi, che sono molto più importanti.”

La Campania è una regione chiave sul piano politico nazionale. Se vince la destra o se vince la sinistra, cambia anche il quadro nazionale. Lei sente il peso di essere l’ago della bilancia?

“So bene di avere una grande responsabilità, e la sento tutta. È una responsabilità che mi hanno affidato le forze politiche che sostengono la mia candidatura, ma anche una responsabilità condivisa da tutti coloro che vogliono un’Italia diversa. Contro una destra che non rappresenta nessuno, e soprattutto non rappresenta il Sud nei valori. Tutti i provvedimenti che hanno portato avanti sono stati contro il Mezzogiorno. Lavoriamo bene e con impegno, e avremo belle soddisfazioni. Il vero tema è: cosa vogliamo fare per la Regione Campania? Io dico che dobbiamo rafforzare i presidi sanitari territoriali, sviluppare la medicina di prossimità, potenziare la telemedicina e migliorare la viabilità nelle aree interne con investimenti importanti. Solo contenuti, nient’altro. Le persone devono tornare a votare perché sentono che esiste un progetto reale e condiviso. Le offese personali non mi interessano, volo molto più in alto, insieme ai cittadini campani che vogliono una politica basata sui temi e non sulle convenienze”.

Un’ultima curiosità: qual è la “sesta stella” che vuole far brillare sulla Campania?

“Quella che voglio portare, ma che non deve essere solo mia, è l’etica pubblica”