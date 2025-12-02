Robbè, iniziamo male! Quando le parole contano

A tre anni dall’alluvione che ha travolto Casamicciola e spezzato dodici vite, Ischia non ha ancora restituito pace a chi ha perso tutto. Le macerie sono state spostate, qualche ferita fisica è stata suturata, ma il peso di quella mattina resta addosso all’isola come un’ombra che non si dirada.

Nel giorno della ricorrenza, Roberto Fico, eletto presidente della Regione Campania il giorno prima dell’anniversario della tragedia, ha affidato a un messaggio il suo pensiero. Un testo misurato, istituzionale, inevitabilmente colmo di espressioni già sentite. “A tre anni dalla tragica alluvione che colpì l’isola di Ischia rivolgiamo il nostro pensiero commosso alle vittime e ai loro familiari. Quanto accaduto quel 26 novembre de 2022 ci ricorda quanto sia urgente prenderci cura del nostro territorio. È una responsabilità collettiva che coinvolge cittadini, istituzioni, comunità locali”, scrive il nuovo presidente.

Parole che scorrono corrette, ma che restano in superficie. Il concetto della prevenzione, della cura del territorio, della responsabilità collettiva è ormai patrimonio comune, ripetuto da chiunque in ogni anniversario, in ogni convegno, in ogni comunicato.

Anche quando Fico insiste sul fatto che “la politica e le istituzioni devono fare la loro parte con piani di sicurezza adeguati, controlli, investimenti, interventi che proteggano le persone e il territorio, e impediscano che simili eventi possano ripetersi”, tocca corde giuste, ma già mille volte sfiorate senza che a ogni parola corrisponda un fatto visibile.

Il punto vero però arriva nel finale. “È l’impegno che abbiamo preso in campagna elettorale ed è quello che faremo fin da subito”. Ed è qui che il messaggio perde peso invece di guadagnarlo.

Perché a Casamicciola, a Ischia, tra chi vive ancora una condizione di precarietà, tra chi aspetta una casa, un contributo, una risposta chiara, quel riferimento alla campagna elettorale suona fuori tempo massimo. La campagna elettorale è finita. Le urne si sono chiuse. Adesso esiste solo l’amministrazione, con il suo carico di scelte, responsabilità, scadenze e atti concreti.

Le vittime dell’alluvione non sono un tema di programma elettorale, non sono un capitolo di un manifesto politico. Sono persone, famiglie, comunità spezzate che non chiedono più promesse, ma tempi certi, procedure chiare, risultati verificabili. Chiedono che la parola “ricostruzione” smetta di essere un titolo e diventi cronoprogramma. Chiedono che la parola “prevenzione” smetta di essere un concetto e diventi manutenzione reale, opere visibili, controllo del territorio.

La memoria, se resta solo memoria, rischia di diventare rito. E Ischia non può permettersi di trasformare il 26 novembre in una liturgia di frasi prevedibili. Ha bisogno che ogni anniversario serva a misurare cosa è stato fatto, cosa non è stato fatto e cosa si deve fare adesso. Senza alibi, senza scorciatoie, senza parole rifugio.

Il problema non è cosa ha detto. Il problema è come l’ha detto. E soprattutto da dove continua a parlare.

Roberto Fico oggi non è più un candidato che deve convincere. È il presidente della Regione Campania. E questo, al netto delle formule di rito, lo rende anche responsabile diretto, politico e amministrativo, del destino di territori come Ischia e Casamicciola, che non possono più permettersi il lusso di parole generiche.

Quando, nel suo messaggio per il terzo anniversario dell’alluvione, il nuovo governatore chiude riferendosi all’“impegno preso in campagna elettorale”, commette un errore che non è solo di forma. È un errore di postura istituzionale. Perché a tre anni da una tragedia, con un territorio ancora incompiuto, fragile e sospeso, non si parla più da un palco. Si parla da una scrivania sulla quale arrivano carte, emergenze, richieste e responsabilità.

La promessa elettorale è un contratto morale con gli elettori. L’impegno istituzionale è un obbligo giuridico e politico verso una comunità intera, anche verso chi non ti ha votato. La prima finisce con lo spoglio delle schede. Il secondo comincia il giorno dopo. Ed è lì che si distingue chi ha saputo vincere da chi sa governare.

Roberto Fico oggi non è chiamato a rappresentare un’idea. È chiamato ad amministrare un territorio. E Ischia, per condizioni storiche, geografiche e per le ferite ancora aperte del sisma e dell’alluvione, è uno dei banchi prova più esposti, più delicati, più veri.

Qui non serve il linguaggio delle intenzioni. Qui servono tempi certi per la ricostruzione, atti chiari sulla prevenzione, risorse assegnate e spese, procedure che non si perdano nei corridoi. Serve che il presidente della Regione entri nella dimensione dell’amministratore locale, perché la Regione, per Ischia, non è un palazzo lontano, è un livello di governo che incide ogni giorno sulla vita reale delle persone.

Non si tratta di fare passerelle sull’isola o di infilare Casamicciola nei comunicati ufficiali o nei post social. Si tratta di assumere fino in fondo che chi guida la Regione governa anche i margini, anche le periferie, anche quelle comunità apparentemente piccole ma simbolicamente enormi. E Ischia, dopo quello che ha vissuto, non è periferia. È un punto sensibile del corpo della Campania.

Fico ha ereditato una macchina complessa, dossier aperti, una ricostruzione che non ammette più rinvii. Può continuare a parlare come se fosse ancora dentro una campagna elettorale permanente. Oppure può fare quello che gli viene chiesto adesso: amministrare. Che significa scegliere, incidere, assumersi responsabilità anche quando fanno rumore, anche quando non piacciono, anche quando logorano i consensi.

Perché Ischia non chiede più promesse. Chiede governo.