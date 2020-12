Rizzoli, riecco Annamaria Minicucci

E’ questa la vera, buona, notizia per la nostra sanità. Annamaria Minicucci torna all’Ospedale Rizzoli di Lacco Ameno dopo la lunga parentesi di successo in terraferma alla guida del prestigioso Santobono-Pausilipon.

Un ruolo, quello della dottoressa ischitana che, a partire dal 9 dicembre, è stato ricoperto dal dott. Rodolfo Conenna, già Direttore sanitario dell’Azienda dei Colli.

La nomina della Giunta Regionale della Campania in merito al Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “Santobono-Pausilipon” di Napoli scaturisce dalla necessità di dover trovare un valido sostituto alla dottoressa ischitana che, dopo aver ricoperto tutti i ruoli possibili, per legge non può continuare la sua opera.

Come tutti sappiamo, infatti, la dottoressa Minicucci è la titolare del ruolo di direttore sanitario del nostro ospedale e che tutti quelli nominati in questi anni sono stati “temporanei”.

La dottoressa Minicucci, dovrebbe “tornare” al Rizzoli nella prima settimana di Gennaio 201 e già ci sono stati diversi incontri con il direttore Antonio D’Amore.

La verità è che ne abbiamo davvero bisogno!