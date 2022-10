“Rizzoli”, quanto ancora dobbiamo attendere?

Silvio Carcaterra (*) | Il tempo trascorre inesorabile, si viaggia sempre nel “vuoto” assoluto, nessuno riesce a dare risposte concrete in merito alla ripresa dei lavori di ampliamento dell’ospedale “Rizzoli” e neanche per la Pet-tac e le Radioterapie.

Per la verità, benché abbia scritto ripresa, effettivamente questi benedetti lavori non sono mai iniziati come era stato prefissato. Ad oggi ci rimangono soltanto fiumi di parole, chiacchiere e prese per i fondelli. E l’aspetto più raccapricciante è che nessun politico, sia isolano che nazionale, si impegna per approfondire questo caso, per vederci chiaro e constatare cosa sia realmente successo. Da cosa scaturisce tutto questo ritardo improvviso e non calcolato, ripeto, da chi di dovere?

Eppure ricordiamo tutti (e ci è rimasto solo quello, appunto, il ricordo…), a distanza di pochi mesi, la posa della prima pietra effettuata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e dell’ex direttore dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore, come le parole pronunciate in occasione del meeting svoltosi all’albergo Regina Isabella. Sebbene non fossi presente all’incontro per motivi di salute, ricordo i sorrisi a trentadue denti sia di De Luca che D’Amore immortalati dai TG delle emittenti locali e sui quotidiani della stampa locale per il successo ottenuto, il traguardo raggiunto. E anche i tanti applausi e congratulazioni da parte di tutti i presenti, come se i lavori fossero già stati completati…

Io ad oggi mi chiedo se si ricorderanno loro di quel giorno e mi chiedo anche come poter spiegare una figuraccia del genere. Io personalmente mi indignerei e forse capisco anche il loro silenzio. Ma per i ruoli che occupano devono dare delle spiegazioni, delle motivazioni precise in merito a ciò che sta succedendo. Per sdrammatizzare cosa posso dire? Che il dato certo al momento, sicuro e reale, ad oggi rimane soltanto che il Napoli ha battuto l’Ajax Amsterdam 6-1 in Champions League.

Vorrei anche capire il motivo per cui era stato deciso di posare la prima pietra pur sapendo di non poter continuare i lavori. Perché non penso che non sapessero di incorrere nel rischio di dover stoppare il progetto redatto e approvato con tanto di fondi stanziati da loro richiesti, mi sembra un’assurdità. Ma a che è servita quella cerimonia? Quella prima pietra posata sta diventando un monumento nazionale…

Mi chiedo anche quale sia la posizione del neo direttore Mario Iervolino su questa situazione, se sta affrontando o meno il problema con il presidente De Luca. E chissà se i fondi ricevuti sono ancora disponibili. O li hanno investiti per altro. Oppure è sorto un problema con la ditta appaltatrice? Ci sarà qualcuno disposto a rispondere a questi interrogativi? Un politico con un minimo di sensibilità ci sarà pure, e sarebbe un segnale di umanità, responsabilità, professionalità e civiltà per tutti noi che crediamo in voi preposti.

Restare sempre in silenzio, a mio avviso, è sinonimo di insicurezza, perché per un politico o un preposto di turno non è lodevole e di certo non fa una bella figura.

Rimango sempre speranzoso che qualcuno si svegli dal letargo e prenda a cuore questa situazione. Mi auguro che il mio scritto venga preso in considerazione affinché possa essere di aiuto nel contribuire a far presente a chi di dovere le tante deficienze, limitazioni assurde, anomalie e disagi sanitari che destabilizzano il paziente stesso.

(*) Vice presidente A.P.O.