Questa mattina, tra sindaci pomposi in prima linea e un codazzo di sanitari in cerca di una foto, la presidente della Fondazione Ing. Salvatore Leonessa ha presentato all’isola e alla struttura sanitaria il nuovo elettrobisturi per effettuare analisi endoscopiche.

Un dono, questo, del valore di 45mila euro che si aggiunge al mammografo (140 mila uero) donato un anno fa alla stessa struttura sanitaria dalla Fondazione Leonessa.

Foto Riccardo Sepe Visconti – Icity