Ospedale Rizzoli, il 2 maggio chiude la sala prelievi?

Serve chiarezza e trasparenza. Sono diversi i cittadini che ci hanno contattato dopo aver ascoltato, dalla viva voce degli operatori in servizio, che dal prossimo 2 maggio al Rizzoli verranno cessate le attività della sala prelievi per mancanza di operatori. Una circostanza che merita chiarezza e trasparenza da parte dell’ASL Napoli 2 Nord e dalla direzione sanitaria del Rizzoli. E’ vero? Cambia il servizio? Cosa accade?

Una domanda che si è posta anche il candidato al consiglio comnuale di Casamicciola Terme, Vitale Pitone: “Questa mattina – scrive – ho voluto approfondire le informazioni che avevo sulla situazione dell’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno e ho scoperto che, ancora una volta, è in profonda crisi. A pagarne le spese, questa volta, è la sala prelievi che a partire dal prossimo 2 maggio è a rischio chiusura per mancanza di personale.

Faccio, quindi, appello al nostro direttore sanitario – scrive il candidato a Casamicciola e coordinatore isolano della Lega – affinché si interfacci con il direttore generale dell’ALS Napoli 2 Nord e con la direzione amministrativa perché intervengano per scongiurare la chiusura del reparto. Noi isolani non dobbiamo essere trattati come cittadini di serie B! Paghiamo come chi vive sulla terra ferma e, quindi, ci spettano lo stesso trattamento e le stesse garanzie sanitarie di tutti gli altri cittadini. Siamo nel periodo del cambiamento ed è questo il momento più opportuno di agire per poter, finalmente, risolvere i gravi problemi che affliggono la nostra società da anni. Confido nel buon lavoro e nella professionalità dei vertici della sanità che hanno l’obbligo di garantire servizi efficienti per salute di noi isolani.”