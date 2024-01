Rizzoli: ecco Nicolò Antonio, il primo nato!

Questa volta, più di tutte le altre volte, il grande grazie va rivolto ai soli due pediatri che stanno reggendo i turni di guardia pediatrica al Rizzoli. Uno sforzo enorme in questo periodo particolare dell’anno, dove la nostra sanità è retta solo da due professionisti che, è ovvio, hanno rinunciato a vivere questi giorni di festa con le proprie famiglie per far vincere il Rizzoli e la sanità pubblica.

E così, mentre resta l’urgenza dei pediatri a cui la politica e la gestione sanitaria regionale non riescono a risolvere, la vita ci ha donato il piccolo Nicolò Antonio. Antonio è nato questa mattina, alle 7,47, e ha portato un vagito di gioia in giorni di difficoltà operative e logistiche, con numerosi ricovere e altrettanti trasferimenti in terreferma.

Alla famiglia di Nicolò un grande, immenso, abbraccio e un augurio di buona vita!