Rizzoli, consegnato il dono di Termalisti e Lombardi

Oggi, lunedì 18 gennaio, nel corso di una breve e informale cerimonia, Giuseppe Di Costanzo e Gianni Balestrieri, in rappresentanza della Associazione Termalisti, e Augusto e Giovanni Lombardi, per la famiglia Lombardi, hanno consegnato al reparto di Radiologia dell’Ospedale Rizzoli, il dispositivo per la depurazione e disinfezione dell’aria della WorkinProgress Bio-Medical, donato dall’Associazione Termalisti Isola d’Ischia e dalla famiglia Lombardi (Supermercati Decò – Sebon).

Presenti il primario di radiologia, Dott. Roberto Lobianco, e il primario di Medicina Generale, dott. Ciro Di Gennaro, i quali, con parole semplici e commosse, non hanno mancato di esprimere il sentito ringraziamento dell’intero Presidio Sanitario per un gesto di concreta solidarietà che permetterà di garantire ancora maggiore sicurezza ai degenti, in un momento di grande difficoltà e sofferenza.