Rizzoli choc! Topi nella sala operatoria e nelle corsie dell’ospedale

Rizzoli choc, topi a spasso nelle corsie dell’ospedale e nella sala operatoria. Un fatto gravissimo che si registra da mesi e sul quale l’ASL non ha assunto alcun provvedimento. L’ultimo rinvenimento è avvenuto nelle settimane scorse. È successo nella sala operatoria posta tra gli ultimi piani del Complesso Anna Rizzoli di Lacco Ameno. È successo nel reparto di ginecologia e nei suoi ambulatori. Episodi incresciosi ed esecrabile che impongono tutte le verifiche possibili per capirne le cause, senza escludere alcuna possibilità.

L’emergenza è scoppiata da tempo. Tutti sanno e tutti colpevolmente tacciono. L’unico ospedale isolano nel cuore di Lacco Ameno nell’isola d’Ischia invaso dai roditori senza che la direzione e, soprattutto, l’azienda sanitaria assume i dovuti provvedimenti sospendendo tutte le attività cliniche normalmente svolte per motivi igienico sanitaria li dove c’è la presenza di animali che possono nuocere gravemente e che non sono certo “Mikey Mouse”. Fin ora, nonostante le reiterate segnalazioni, nessun riscontro urgente è giunto da parte dell’Asl Na2 Nord e degli uffici competenti in materia.

Quando, invece, appare quanto mai urgentissima l’immediata bonifica e disinfezione degli ambienti dove sono stati rinvenuti e dove si sospettano ci siano vere e proprie tane di topi. È più che ipotizzabile la sospetta infestazione da roditori di molti ambienti. Il presidio pare essere diventato il loro habitat ideale. Prova né è il fuggi fuggi e poi la cattura avutasi intorno alle 9,30 di ieri nell’ambulatorio di Ginecologia al secondo piano. L’esemplare di piccole dimensioni, non certo una pantegana, camminava lungo le tubature degli impianti di climatizzazione, facendo capolino da alcuni fori nelle pareti e controsoffittature incurante delle umane presenze. Vani i tentativi di catturalo vivo, o di scacciarlo, fino a quando un inserviente è stato costretto a tirarlo via dalla parete con le cattive fino ad ucciderlo.

Probabilmente, l’animale, un esemplare di Mus Musculus, un topo comune lungo una mano o poco di più, ha avuto libero accesso da una tana formatasi nel controsoffitto che corre lungo tutto il corridoio del Rizzoli. Ci sono state già due precedenti catture nello stesso reparto, l’ultima meno di due settimane fa. Una denuncia che noi de Il Dispari andiamo facendo da tempo per sensibilizzare un dovuto ed immediato intervento di rimozione di tutte le possibili presenze con una appropriata disinfezione che riguardi l’intero complesso.

Lacco Ameno. Medico e topo si rincorrono fra le corsie dell’ospedale Rizzoli

Oggi è la Ginecologia Ischia, ieri era la Chirurgia. Non è la prima volta che accade. Frequenti gli episodi in cui si è registrata la presenza di topi negli ambienti ospedalieri isolani che invece dovrebbero essere asettici. Era venerdì 22 ottobre: Il dottore insegue il topo, correndo tra le corsie dell’ospedale, tra i corridoi del reparto di Chirurgia del PO Anna Rizzoli di Lacco Ameno. L’evento sembra tanto surreale, quasi da film comico, se non fosse per il fatto che si stanno rincorrendo in una delle corsie di uno dei reparti più importanti, la chirurgia lacchese. Siamo, purtroppo, dinanzi alla tragica verità di un ospedale che non rispetta le misure minime di tutela e sicurezza ambientali che al contrario dovrebbe garantire. L’emblema del disastro in cui versa la sanità campana. Al peggio non c’è mai fine. Così dopo la rincorsa ed i tentativi di cattura, il roditore è stato preso e stecchito a colpi di mazza per poi essere gettato in una degli affatto del giardino (mal curato e sporco) del complesso ospedaliero. Fatti che devono indignarci ed indurci a riflettere.

Problemi igienico sanitari è topi catturati, uccisi ed occultati

Non è dato sapere se, almeno non sembra, i reparti interessato, come gli altri, soffrissero di problematiche igienico-sanitarie. Certo la presenza di ratti non è indice di igiene. L’ospite sgradito, in ogni circostanza, è stato immediatamente occultato come è accaduto ieri, come è accaduto con l’altro esemplare e prima ancora con altri due rivenuti e fatti fuori.

A questo punto sarebbe opportuno, attesa anche la particolare congiuntura legata alla Pandemia, rincorrere, piuttosto che i roditori, la massima sanificazione anche in termini di derattizzazione (in un ospedale dovrebbe essere la base). Sarebbe opportuno operare i dovuti controlli sulle cause dell’insolita presenza. Sempre che sia insolita per i vertici aziendali per chi gestisce il PO Anna Rizzoli…

Fate presto!

Appare inconcepibili registrare la presenza costante di questi roditori in ospedale. Si tratta di fatti gravissimi che impongono risposte serie dagli uffici competenti. Fate presto!Lo spettacolo a cui abbiamo assistito con i topi a spasso tra le stanze dei degenti e vicino ai tavoli operatori sono inaccettabili. Non è pensabile che la nostra sanità sia ridotta così. C’è bisogno di un impegno serio per la struttura di via Fundera, di una manutenzione reale nel blocco ospedaliero esistente, piuttosto che veicolare faraonici ed irrealizzabili ambulai penti buoni solo per l’ultimo appalto di comodo a politici è vertici ASLNA2 Nord gestita da Antonio D’Amore. Il degrado esistente non è in alcun modo comprensibile. Perché non viene effettuata la derattizzazione con regolarità e si arriva a questi spettacoli indegni? Non possiamo in alcun modo fare finta di niente dinanzi a cotanto schifo. Una vergogna pubblica manifesta al punto da divenire indecente che ci fa riflettere sullo stato del nostro ospedale e sulla deriva che sta assumendo la sua gestione, schiacciata, vittima dell’arroganza del potere regionale e dell’omertà di chi preferisce girarsi dall’altra parte.