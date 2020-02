Rizzoli, attivato il pre-triage di sicurezza. La giusta prevenzione

Se avessimo, fin dall’inizio, fatto riferimento alle linee guida del governo (nonostante i suoi molteplici e gravi errori), e se avessimo fatto riferimento ad Angelo Borrelli anzichè alla “chat delle mamme” ci saremmo evitati tanti e troppo problemi, ora difficili da risolvere.

Da questa mattina presso l’Ospedale Rizzoli Di Lacco Ameno, proprio come aveva detto il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Angelo Borrelli, è stato creato “un filtro, tecnicamente un pre-triage, per evitare che le persone con sintomi vengano in contatto con il resto dell’ospedale e poi doverlo evacuare”.

La giusta prevenzione da applicare. Quella che, in parte, avevano chiesto dopo 96 ore di studio e il disastro domenicale, i nostri sindaci.

Al punto due delle richieste inviate al governo, infatti, i sindaci aveva chiesto “l’organizzazione di un presidio alternativo di emergenza funzionale ad evitare una eventuale promiscuità tra le persone contagiate e i degenti dell’unica struttura sanitaria presente sull’Isola d’Ischia (Ospedale A. Rizzoli), già di per sé insufficiente a gestire i ricoveri ordinari”