Rizzoli, aria condizionata ko. Angela Albano e Stani Verde scrivono all’ASL

“L’amministrazione comunale di Forio – si legge nella nota stampa diffusa in queste ore -, nella persona del Vicesindaco con delega alla Sanità Angela Albano, di concerto con il Sindaco Stani Verde, in ordine al riferito grave disservizio causato dal non funzionamento dell’impianto di condizionamento, con enormi disagi per i degenti e per gli operatori sanitari in servizio, comunica di essersi messo in contatto per il tramite della consigliera regionale, Vittoria Lettieri, col Direttore Generale dell’ Asl Na2 Nord dottor Iervolino, rappresentando la necessità di procedere alla risoluzione del problema in tempi rapidissimi”.

“Lo stesso (Iervolino, ndr) rassicurava che si sta lavorando alla centrale di trattamento aria. Saremo attenti – conclude il comunicato – affinché la risoluzione di detta problematica avvenga a stretto giro. Il Sindaco Stani Verde, insieme al delegato alla Sanità vicesindaco Angela Albano, parteciperanno all’incontro del 27 luglio presso la direzione Generale Asl Na2, unitamente agli altri Sindaci dell’Isola d’Ischia (incontro da essi richiesto) per discutere delle varie problematiche che attanagliano la Sanità isolana”.